Se supo la verdad detrás de la "pelea" entre Wanda y Zaira Nara

En un video publicado en Instagram revelaron lo sucedido y en las redes no tardaron en reaccionar.

Las hermanas Nara rompieron el silencio tras una semana de especulaciones sobre una fuerte pelea que habrían protagonizado. El rumor se instaló cuando Wanda publicó "Pensé que eras de mi team" y acto seguido, Zaira dejó de seguirla en su perfil de Instagram.

Todo indicaba que la relación entre las hermanas había llegado a su fin y hasta se mencionó a Mauro Icardi como la persona que habría llevado al distanciamiento. En las últimas horas, Wanda y Zaira rompieron el silencio y con un video en sus redes aclararon lo sucedido.

"Se armó tremendo caos", escribieron junto a un video donde se refirieron al tema. “Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó”, dijo Wanda mirando a cámara. A su turno, Zaira expresó: “¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá“.

Acto seguido, leyeron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales. “Wanda haciendo de las suyas capítulo mil″, “Zaira de mosquita muerta no tiene nada”, “Las Nara son lo peor que le pasó al país”, “Al final el menos tóxico era el padre”, leyeron divertidas y reaccionaron con humor.

Luego, explicaron el experimento social del que participaron y una marca de desinfectante. “Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”, sostuvieron.

Y reflexionaron: “Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección”.

No hay dudas, las hermanas Nara son las reinas del marketing.