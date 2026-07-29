Bombazo: Mauro Icardi pidió a la Justicia italiana que sus hijas no vuelvan a Argentina.

La guerra judicial y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo. En relación a la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella , la relación entre ambos llegó a un punto de no retorno.

Luego de severas acusaciones cruzadas y de agravios verbales a través de publicaciones, la empresaria aseguró que el futbolista exigió que las menores se mantengan en Italia, donde están varadas luego de que robaran sus pasaportes en el golpe que dieron en la mansión de Galliate, y que no vuelvan a pisar suelo argentino, ya que espera que las deporten a Turquía, donde considera que deben vivir. El delantero celebró en redes y avisó que irá "con todo y contra todos".

"Recién salgo del Tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar suelo argentino", informó Wanda Nara a través de una serie de historias que compartió en sus redes sociales y que luego borró. Además agregó que "no autoriza a que vuelvan al colegio argentino y que las anotará en Italia hasta que las deporten a Turquía, donde él sostiene que deben estar", sumó enseguida.

"Francesca e Isabella, que piden de todas las maneras volver, aún no están enteradas de esto, ya que su padre les continúa diciendo que va a firmar cuando él quiera", añadió Nara, quien apeló de forma implícita a su comunidad ante lo que parece un atropello contra la voluntad de sus dos hijas. La disputa parece no tener fin y las menores un factor que no se tiene en cuenta en todo el conflicto.

Por su parte, Mauro Icardi también compartió su postura en una historia de Instagram. "Terminó la audiencia en Milano, la jueza se reservó el resultado porque para la Justicia italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación", reveló. "En Argentina la joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado", disparó en relación al dictamen que lo obligaba a firmar los pasaportes y lo amenazaba con una multa de 200 millones de pesos en caso de no hacerlo.

El fuerte mensaje de Mauro Icardi

"Y me decían loco. Como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos", cerró Mauro Icardi, junto a una serie de emojis de besos. Horas antes, el futbolista también había dejado un largo posteo en el cual deslizaba parte de lo que sería su accionar en la Justicia italiana y ya había apuntado contra la magistrada argentina que falló en su contra. "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos", rechazó en la publicación del miércoles por la mañana.

"Esta misma tarde hay una audiencia en Milán sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", reveló en la publicación que adelantaba su accionar judicial. "Confío en que más temprano que tarde prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración", concluyó Mauro Icardi.