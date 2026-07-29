Elina Costantini destrozó a Teresa Costantini y salió a apoyar a su marido Eduardo: "Teresa Correa".

Mientras continúa la batalla judicial que enfrenta a Teresa Costantini con Eduardo Costantini , Elina Costantini , actual esposa del empresario, rompió el silencio en Puro Show y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas. Además de referirse a su presente familiar y alimentar las versiones sobre la posibilidad de ser mamá nuevamente, la modelo también habló del conflicto que mantiene enfrentadas a las distintas partes de la familia.

La entrevista comenzó con una confesión personal que rápidamente llamó la atención. Emocionada al hablar de su hija, Elina aseguró: "Estoy muy emocionada. Llegó en mi máximo deseo de ser madre". Pero fue una frase posterior la que despertó rumores entre sus seguidores: "Seguro muy pronto seré madre otra vez. Dios me tiene que seguir acompañando".

Sus palabras llegaron pocos días después de que algunas publicaciones en redes sociales sobre una ecografía generaran especulaciones sobre un embarazo, aunque la reciente palabra de Elina Constantini indicaría que todavía no es algo concreto. Sin embargo, el momento más comentado de la nota llegó cuando el cronista le preguntó por Teresa Costantini. Antes incluso de responder sobre el conflicto, Elina hizo una corrección que muchos interpretaron como una toma de posición en la disputa. "Teresa Correa", señaló inmediatamente, utilizando el apellido de soltera de la exesposa de Eduardo Costantini .

La observación no pasó inadvertida, especialmente porque el uso del apellido Costantini es justamente uno de los ejes centrales del enfrentamiento judicial que mantiene enfrentadas a las partes. Luego de esa aclaración, Elina evitó profundizar sobre el expediente judicial, aunque dejó en claro de qué lado está. "No voy a opinar porque no puedo faltarle el respeto a la Justicia. Me parece una falta de respeto hablar cuando los temas ya están encausados en la Justicia", sostuvo.

Sin embargo, inmediatamente expresó un respaldo absoluto a su marido. "Quiero destacar que todo lo que Eduardo me pida siempre lo voy a acompañar. Yo velo por mi familia, que tanto soñé, y por la familia de paz y armonía que Eduardo soñó", afirmó, dando a entender que el pedido para que Teresa cambie su apellido sería de su marido, no de ella. La modelo fue incluso más allá al destacar las cualidades del empresario. "Todo lo que me pida para sanar él, estar bien y ser feliz, como realmente lo merece por ser un gran trabajador y excelente persona, siempre lo voy a acompañar", aseguró.

Se gran presente familiar

Durante la entrevista, Elina Constantini también se refirió a la convivencia con el amplio entorno familiar de Eduardo Costantini, quien tuvo distintos matrimonios a lo largo de su vida. "Yo no pienso en el entorno, en nadie. Menos en personas que no conozco. Mi marido se casó cuatro veces, me llevo bien con todo el mundo", explicó.

Y agregó una reflexión que pareció funcionar como una declaración de principios en medio del conflicto: "Siento que la vida es ahora y es efímera. Todo lo que le dé paz a mi marido yo siempre lo voy a acompañar, y no son temas míos".

Consultada sobre la relación con el resto de la familia, Elina buscó transmitir armonía. "Con todos tenemos muy buena relación, amo a los nietos y a los bisnietos. Imagínense que la bisnieta de Eduardo es la madrina de Frida. Nosotros siempre estamos enfocados en el amor", destacó. Por último, cerró con una frase que muchos interpretaron como una forma de evitar entrar en nuevas polémicas: "Mi trabajo habla por mí, no necesito hablar por mí misma". Mientras tanto, la disputa judicial entre Teresa y Eduardo Costantini sigue su curso.