El chiste subido de tono de Lali Espósito en el programa de Pedro Rosemblat: "¿Sabés cómo te dicen a vos?"

La artista sorprendió con un chiste enviado al programa de su pareja e hizo estallar de risa a todos los panelistas. Cuál fue el desopilante chiste.

Lali Espósito no tuvo filtro con su pareja Pedro Rosemblat , ni tampoco con el público del programa que conduce u novio en el streaming Gelatina. Sin filtros ni cuidados, a días de haber hablado sobre su ausencia en la final del mundial para cantar el himno argentino , la exitosa cantante sorprendió con un chiste particular en el stream de su novio.

A través de un mensaje de texto, logró sacar de eje a Rosemblat que estaba en vivo en el programa. “Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar”, dijo al aire al detectar el mensaje que le había llegado al celular. Rápidamente, pidió que lo exprese en un audio para el celular del streaming.

Más tarde, la voz de Lali comenzó a sonar por el streaming y sorprendió con el contenido del chiste que hizo estallar a carcajadas a todas las personas que integran el panel del programa. “¿Sabes cómo te dicen a vos? Rock nacional. ¿Por qué? 20 años sin Pappo”, soltó sin escrúpulos.

“SABÉS CÓMO TE DICEN A VOS?”



La futura esposa del novio de Lali contó un grosero, soez y vulgar chiste de mal gusto. pic.twitter.com/sdOPAeJxdm — Por Decreto (@XDecretoOK) July 28, 2026

Lali Espósito contó por qué no fue a pesar de ser convocada para cantar el Himno argentino en la final del Mundial 2026

Después de varias semanas de descanso en Europa, la cantante de pop, Lali Espósito, regresó este sábado a la Argentina y aprovechó su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza para aclarar una de las polémicas que más repercusión tuvo durante los días que rodearon a la gran final del Mundial 2026: por qué no fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino.

La cantante fue recibida por varios fanáticos que se acercaron para pedirle fotos y saludos. También dialogó con un cronista y explicó qué fue lo que realmente ocurrió en aquellas horas, luego de que circularan distintas versiones sobre su ausencia y la convocatoria de María Becerra para cantar antes del partido decisivo entre Argentina y España.

La palabra de Lali Espósito

Lali Espósito confirmó que los organizadores sí se comunicaron con ella para repetir el papel que había tenido en Qatar 2022. Sin embargo, aseguró que decidió no aceptar la propuesta porque se encontraba de vacaciones. Además, destacó el desempeño de María Becerra y afirmó que su colega interpretó el himno de muy buena manera.

Durante la charla con la prensa, la cantante también se refirió a la polémica que envolvió a la cantante española Rosalía, quien días atrás compartió un video contra la Selección Argentina y recibió una fuerte ola de críticas en las redes sociales.

La artista salió en defensa de la española y aseguró que se trata de "una persona muy amorosa". También consideró que el nivel de hostigamiento que recibió fue excesivo, sobre todo porque ya pidió disculpas por lo ocurrido.