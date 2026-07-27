La cantante se expresó acerca de una de las polémicas que rodearon a la final del Mundial disputado en Estados Unidos .

Lali Espósito contó por qué no fue a pesar de ser convocada para cantar el Himno argentino en la final del Mundial 2026.

Después de varias semanas de descanso en Europa, la cantante de pop, Lali Espósito , regresó este sábado a la Argentina y aprovechó su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza para aclarar una de las polémicas que más repercusión tuvo durante los días que rodearon a la gran final del Mundial 2026 : por qué no fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino .

La cantante fue recibida por varios fanáticos que se acercaron para pedirle fotos y saludos. También dialogó con un cronista y explicó qué fue lo que realmente ocurrió en aquellas horas, luego de que circularan distintas versiones sobre su ausencia y la convocatoria de María Becerra para cantar antes del partido decisivo entre Argentina y España .

Lali Espósito confirmó que los organizadores sí se comunicaron con ella para repetir el papel que había tenido en Qatar 2022. Sin embargo, aseguró que decidió no aceptar la propuesta porque se encontraba de vacaciones. Además, destacó el desempeño de María Becerra y afirmó que su colega interpretó el himno de muy buena manera.

Durante la charla con la prensa, la cantante también se refirió a la polémica que envolvió a la cantante española Rosalía, quien días atrás compartió un video contra la Selección Argentina y recibió una fuerte ola de críticas en las redes sociales.

La artista salió en defensa de la española y aseguró que se trata de "una persona muy amorosa". También consideró que el nivel de hostigamiento que recibió fue excesivo, sobre todo porque ya pidió disculpas por lo ocurrido.

Las fotos de las románticas vacaciones de Lali Espósito

Cerdeña, Italia, fue el destino elegido por una de las parejas que a sus seguidores: Lali Espósito y Pedro Rosemblat, dos figuras que atraviesan un gran momento amoroso producto de su noviazgo. Mientras los fanáticos esperan con ansias una propuesta de casamiento, aprovechan para mostrar en sus cuentas personales los momentos que viven juntos.

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En las últimas horas la pareja compartió imágenes y videos de momentos privados que mantuvieron en la isla italiana, tanto de forma individual como junto a distintos amigos. En ese proceso, visitaron un altar de Diego Armando Maradona, quién es una figura enaltecida por gran parte de los ciudadanos de dicho país.

El posteo de Lali Espósito en medio de los terremotos en Venezuela

Lali Espósito, de gran alcance por su trayectoria artística como cantante y actriz, compartió una publicación que fue bien recibida por sus fanáticos. Es que a través de sus historias de Instagram compartió un posteo de ayuda realizado por la Cruz Roja Argentina. “¿Estás buscando a un familiar o ser querido? Podemos ayudarte”, reza la publicación.

A su vez, alega: "Si necesitás orientación o asistencia para restablecer el contacto con familiares o seres queridos, conocé el servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares", decía el comunicado que adjuntaba también un link de redirección a una web. A su vez, en ese mismo posteo hecho para sus casi 12 millones de seguidores, sumó una bandera de Venezuela en forma de solidaridad.