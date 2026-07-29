Julieta Diaz recordó un mensaje que recibió del Indio Solari elogiándola: qué decía

La actriz Julieta Díaz compartió una de las anécdotas más emotivas de su carrera al revelar el mensaje privado que recibió de Carlos Alberto "Indio" Solari luego de que el músico escuchara una interpretación suya de "Enjoy the Silence", el clásico de Depeche Mode. El recuerdo volvió a cobrar fuerza tras el fallecimiento del histórico referente del rock argentino, ocurrido el 5 de junio de 2026 a los 77 años en su casa de Parque Leloir.

La historia fue relatada durante su participación en Espejos rotos , el ciclo del canal de streaming Factoría, donde Díaz revivió con emoción aquel intercambio que, según confesó, quedó grabado para siempre en su memoria. Todo comenzó cuando la actriz publicó en sus redes sociales un fragmento de la canción de la banda británica. Tiempo después recibió un inesperado mensaje del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una figura a la que siempre admiró profundamente: “Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?”, fue la frase que el Indio Solari le escribió y que, años después, continúa emocionándola.

Durante la entrevista , la protagonista de películas como Corazón de león y El fútbol o yo contó que el músico no solo destacó su interpretación, sino que también le manifestó cuánto le había gustado escucharla cantar: “ Me puso cosas lindas , como que le había gustado la canción, que le había gustado mi voz, qué sé yo. Dije: ‘Bueno, está bien, voy a hacer ‘Enjoy the silence’ porque a El Indio le gustó’”, recordó entre risas.

La actriz aseguró que ese reconocimiento tuvo un valor imposible de comparar con cualquier repercusión en redes sociales. Incluso confesó que pensó en inmortalizar aquellas palabras de una forma muy especial: “Me emocioné, me emocioné mucho. Me lo sé de memoria. Me puso: ‘Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?’. Creo que me lo voy a tatuar”, reveló. Díaz explicó que respondió inmediatamente al mensaje, impulsada por la emoción del momento, aunque nunca recibió una nueva contestación. Aun así, describió aquel gesto como “un regalo de la vida tremendo”.

La sugerencia del Indio Solari que todavía quiere cumplir

Otro de los recuerdos que compartió fue una recomendación que el músico le hizo tras escucharla cantar. Según contó, Solari le propuso que realizara un espectáculo junto a Gloria Carrá, actriz y cantante con quien mantiene una estrecha amistad: “Quizás lo que puede hacer es hacer un show con su amiga Gloria Carrá, que también tiene muy linda voz, y así tendrían el concierto asegurado”, le escribió. La actriz reveló que ese proyecto continúa siendo un deseo compartido y que ambas mantienen la ilusión de concretarlo algún día, precisamente como homenaje a aquella sugerencia del artista, bajo la consigna de "concierto asegurado".

Un reconocimiento que vale más que un millón de likes

La conversación también derivó en una reflexión sobre el impacto que puede tener el reconocimiento de una persona admirada en tiempos dominados por las redes sociales. Una de las conductoras del ciclo resumió esa sensación al afirmar: “Pocas cosas se sienten más como a un beso en la frente que el reconocimiento de una persona que admirás”.

Julieta Díaz coincidió con esa mirada y sostuvo que un elogio como el que recibió del Indio Solari tiene un valor incomparable, mucho mayor que la aprobación masiva en internet. En ese contexto, su relato adquirió una carga emocional aún más fuerte tras la reciente muerte del músico, cuyo legado sigue dejando huellas profundas tanto en la música como en la cultura argentina.