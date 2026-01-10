Bomba: una reconocida actriz fue vista a los besos con un hombre a pocos meses de su separación

La intérprete decidió volver a apostar al amor y las cámaras la captaron muy acaramelada disfrutando del verano en Mar Azul.

Julieta Díaz se convirtió en la protagonista del primer gran romance de 2026 tras ser fotografiada a los besos en un exclusivo restaurante de Mar Azul . La reconocida actriz , que suele mantener un perfil extremadamente bajo, fue captada por testigos ocasionales mientras compartía un almuerzo apasionado en la costa argentina. Este nuevo vínculo surge tras su separación del ilustrador Gervasio Troche , con quien mantuvo un noviazgo de cuatro años que finalizó en buenos términos.

La primicia fue revelada por Pepe Ochoa en el programa "LAM", donde se mostraron imágenes que no dejan lugar a dudas sobre la intensidad del encuentro. “Están sentados uno enfrente del otro, lo que quiere decir ‘besame’, y se besan por arriba de la mesa. Pasión total” , describió el panelista sobre la actitud de la pareja. Aunque la identidad del hombre que conquistó a la artista aún es un misterio, el entorno del programa confirmó que se los vio muy acaramelados.

La noticia del nuevo amor llega en un momento de gran madurez personal para la intérprete, quien el año pasado había confirmado su soltería tras diez meses de duelo. “Me separé hace diez meses y estoy muy tranquila. Con varios temas personales y cuidando mucho mi energía ”, había expresado en una entrevista con Catalina Dlugi. En aquella oportunidad, la artista había dejado en claro que su prioridad era el bienestar emocional y el cuidado de sus vínculos más íntimos.

A pesar de valorar profundamente el acompañamiento de su círculo de amistades, la protagonista de grandes éxitos televisivos siempre reconoció la importancia de la vida en pareja. La ex "El fútbol o yo" analizó que los amigos son un sostén fundamental, pero que existen espacios de intimidad que solo se pueden compartir con un compañero sentimental. “Hay cosas que no ocupan los amigos y no es solo lo sexual, sino también otros espacios de intimidad”, reflexionó con total honestidad.

Julieta Díaz se separó del ilustrador Gervasio Troche

A sus 47 años, Díaz encara este inicio de temporada con una mirada renovada, priorizando el respeto y la responsabilidad afectiva por sobre las presiones sociales. “A veces es difícil armar una pareja, lleva tiempo, trabajo; y otras veces, el hecho de compartir algo con una persona se va transformando en otra cosa”, señaló sobre la evolución de los vínculos.

Esta nueva relación, que tuvo su puntapié en la playa, parece ser el resultado de esa apertura. Por el momento, la actriz no realizó declaraciones oficiales sobre su nuevo acompañante ni compartió detalles en sus redes sociales, manteniendo su habitual reserva.