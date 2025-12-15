Falleció la actriz Rachael Carpani, reconocida por su papel en la serie NCIS: Los Ángeles

La actriz australiana tenía 45 años y desde hace varios años enfrentaba diversos problemas de salud a causa de una enfermedad.

La actriz australiana Rachael Carpani —recordada por su participación en la serie NCIS: Los Ángeles —, murió a los 45 años tras una larga batalla contra una enfermedad crónica. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani , falleció inesperada pero pacíficamente después de una larga batalla contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre ”, expresó el comunicado de la familia.

En el mismo comunicado, los familiares indicaron que el funeral se llevará a cabo de manera privada el viernes 19 de diciembre , con la asistencia únicamente de sus seres queridos. Además, la familia solicitó respeto y privacidad, y aclaró que no ofrecerá más declaraciones públicas.

Su batalla contra la enfermedad

En los últimos años, la actriz enfrentó importantes problemas de salud. En 2021 sufrió una complicación abdominal que requirió cirugía, tras la cual le diagnosticaron endometriosis y adenomiosis.

En ese entonces, Carpani compartió su experiencia en redes sociales, agradeciendo el acompañamiento médico y reveló que había padecido dolor crónico desde la adolescencia. Además, agradeció haber encontrado profesionales que le permitieron expresarse sin prejuicios.

Por el momento, no se ha confirmado si la enfermedad que provocó su fallecimiento estaba relacionada con estos antecedentes.

Una actriz reconocida por su trayectoria

Carpani nació el 24 de agosto de 1980 en Sídney, Australia. Según Univision, alcanzó la popularidad gracias a su papel de Jodi Fountain en la serie australiana McLeod’s Daughters, a comienzos de los años 2000, rol que interpretó entre 2001 y 2009. Ese personaje la consolidó como una figura reconocida de la televisión local y marcó un hito en su carrera.

En una entrevista con 7News, Carpani habló sobre su mudanza a Estados Unidos, explicando que buscó mantener un perfil bajo para evitar quedar encasillada por la fama que le dio McLeod’s Daughters. Su objetivo era construir una carrera más amplia y diversa fuera de Australia.

Su talento la llevó a participar en diversas producciones internacionales. En Estados Unidos formó parte de los elencos de NCIS: Los Angeles, The Glades, The Rachels e If There Be Thorns, además de protagonizar la serie Against the Wall. En cine, intervino en la película de terror Triangle (2009), junto a Liam Hemsworth y Melissa George, un proyecto con repercusión internacional.