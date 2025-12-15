El insólito anuncio de Telefé que puso a Cipolletti como parte de Neuquén

El adelanto previo a la emisión de un programa ubicó accidentalmente a la ciudad rionegrina dentro de la provincia de Neuquén.

El adelanto del programa de Telefé "Tierras" cometió un error respecto a la ubicación de una importante ciudad de la región. Se trata de Cipolletti. Fue previo a iniciar la emisión, cuando se anunció que el conductor recorrería un emprendimiento que fabrica mostaza de la ciudad rionegrina.

El anuncio rezaba, " Mostaza. Cipolletti, provincia de Neuquén ". El adelanto despertó indignación entre vecinos de Cipolletti y reacciones en Neuquén.

El programa se dedica a recorrer localidades de todo el país que tienen propuestas gastronómicas únicas. El episodio 8 estaba apuntado a visitar una granja de productos lácteos de búfala, en Las Flores, provincia de Buenos Aires; el uso de la levadura que crece en los hongos Llao Llao en Bariloche, de la mano de científicos del Conicet; y el proceso de producción de la mostaza patagónica en Cipolletti.

La emisión del capítulo que muestra el emprendimiento en Cipolletti no cometió el mismo error del anuncio. De hecho, las publicidades en las redes sociales tampoco replicaron el accidente.

El controversial error de Telefé: puso a Cipolletti como parte de Neuquén

El escándalo de la "Negra" Vernaci por sus comentarios sobre las termas de Copahue

Las recientes declaraciones de María Elizabeth “la Negra” Vernaci en su programa de Radio POP desataron una fuerte polémica e indignación en la provincia de Neuquén, luego de que la conductora realizara comentarios considerados despectivos y discriminatorios hacia el complejo termal de Copahue y las personas que lo visitan cada temporada.

Durante la emisión de “La Negra Pop”, Vernaci ironizó sobre el reciente reconocimiento internacional que recibieron las termas de Copahue, cuestionó su estética, el entorno volcánico y se refirió de manera ofensiva a los tratamientos terapéuticos y a los adultos mayores que concurren al lugar.

Sus expresiones generaron un rechazo inmediato por parte de trabajadores del Ente Provincial de Termas, comerciantes, vecinos y referentes del turismo regional, quienes advirtieron que este tipo de mensajes desinforman y dañan la imagen de un destino clave para la economía local.

VERNACI ENOJADA

Entre los fragmentos más cuestionados, que se viralizaron en un TikTok publicado por la periodista Carolina Magnalardo, la conductora expresó: “Abrieron las termas de Copahue, que fueron elegidas entre las mejores del mundo. Chicos, no son las mejores del mundo porque más que Copahue son las termas que parece que fueran todos para lisiados”.

Luego, en tono irónico, hizo referencia a los tratamientos con fango volcánico al decir “máscara facial con mierda, bueno, me parece que me equivoqué con barro”, y volvió a insistir en comparaciones peyorativas al señalar que para ella, la disposición de manijas y demás herramientas del lugar, parecería un lugar para personas con “problemas de movilidad (...) no tengo nada en contra de los lisiados” agregó luego, intentando justificar sus palabras bajo una supuesta apreciación “estética”.

Las expresiones no solo fueron interpretadas como una falta de respeto, sino también como discriminatorias, al asociar de manera negativa la discapacidad y la vejez con un espacio destinado a la salud y el bienestar. Leopoldo Fuentes, empleado de Termas y vecino de Caviahue desde hace casi 20 años, expresó un enérgico repudio a los dichos de “la Negra”.

“Trabajo en el Ente Provincial de Termas y mi relación con Copahue es muy estrecha, no solo laboral, sino familiar”, señaló, y explicó que tanto él como muchas familias de Caviahue, Copahue, Loncopué, Las Lajas y otras localidades dependen directa o indirectamente de la actividad termal.

En ese sentido, sostuvo que los comentarios de la conductora resultaron “muy dolorosos y muy indignantes para quienes vivimos y trabajamos acá”.