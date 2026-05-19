Guido Kaczka se quedó con el Martin Fierro de Oro

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebró este lunes la edición 54° de los ganadores a lo mejor de la televisión.

Tres semanas después de que Luis Ventura, presidente de APTRA , revelara a través de Telefe cada uno de los nominados para la gala de los Martin Fierro 2026 de la televisión, finalmente conocemos a cada uno de los ganadores de esta edición.

Este lunes 18 de mayo, en el hotel Hilton, con transmisión de Telefe, y bajo la conducción de Santiago del Moro, se vivió otra noche que marcó la historia de los prestigiosos premios de la televisión abierta argentina.

Como ya es tradición, los Martín Fierro no solo premian el talento frente a cámara, sino también el trabajo de producción, guion, dirección y los distintos rubros técnicos que cada año hacen brillar a la televisión argentina. Con el Hilton como escenario, la velada reunió a actores, conductores, periodistas y creadores en una celebración que, una vez más, puso en valor el esfuerzo y la creatividad de quienes construyen día a día la pantalla chica.

Sobre el final de la premiación, Santiago del Moro anunció el ganador del Martín Fierro de Oro, que el propio conductor hizo entrega tras haber ganado en 2025. “La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito. Muchas gracias a todos. Me quieren mucho y lo sentí esta noche. Trabajé en todos los canales, es una forma de vida, me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Mi hobby es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé”, dijo el conductor emocionado con la estatuilla.

Embed - Guido Kaczka - Martín Fierro de Oro 2026

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026

*en negrita cada uno de los ganadores

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve (Ganador)

Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve (Ganador)

Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América (Ganador)

Deportivo

ACTC – TV Pública (Ganador)

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores - Telefe

Mundial de Clubes - Telefe (Ganadores)

Knockout 9 - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nueve (Ganador)

Noticiero nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe (Ganador)

Telenoche – El Trece

Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre - El Nueve

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América (Ganadores)

Lape Club Social – América

Musical

Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe (Ganadores)

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe (Ganadores)

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe (Ganador)

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece (Ganador)

Pasapalabra – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece (Ganador)

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe (Ganadores)

Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe (Ganador)

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe (Ganador)

Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

ADN Buena Salud – TV Pública (Ganador)

Aire de Campo - TV Pública (Ganador)

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) - (Ganadores)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) (Ganador)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganadora)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) (Ganador)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) (Ganadora)

Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) - (Ganador)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

Alejandro Guatii – Intrusos (América) (Ganador)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panelista Femenina

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) (Ganadora)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) (Ganador)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) (Ganadora)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) - (Ganador)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) - Ganador

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista

Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) Ganadores

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Director

Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Director de No Ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) - (Ganador)

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) (Ganadores)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Producción Integral