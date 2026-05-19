Mirtha Legrand ganó el Martín Fierro número 35 y prometió estar el año próximo

La diva de 99 años celebró su premiación y agradeció el cariño del público. Qué dijo sobre la próxima edición.

La ceremonia de premiación de los Martín Fierro tuvo una noche llena de figuras en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue la terna a labor periodística femenina.

Mirtha Legrand se alzó con la estatuilla de la terna en la que compitió con Carolina Amoroso y Soledad Larghi. La diva no subió al escenario y recibió su mención desde la mesa donde pasó la velada junto a su hija Marcela Tinayre y Teté Coustarot.

“ Tengo 35 premios Martín Fierro, cada año me da más placer” , expresó al tomar el micrófono, marcando así la magnitud de una trayectoria que supera las seis décadas en la pantalla chica. El galardón, que compartió con Carolina Amoroso y Soledad Larghi, volvió a ubicarla en el centro de la escena, reafirmando su vigencia como figura central de la televisión nacional.

Fiel a su estilo, Mirtha tiró una frase que rápidamente se volvió tema de conversación: “Soy como el Martín, soy de fierro”. Con humor y firmeza, agregó que mientras tenga salud continuará trabajando y asistiendo a las ceremonias. “Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí”, dijo, despertando una ovación cerrada en el auditorio.

La conductora también destacó el cariño de sus colegas y el afecto del público, que la acompaña generación tras generación. De hecho, se permitió una reflexión sobre el paso del tiempo: “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”, sostuvo, dejando en claro que su energía sigue intacta pese a los años.