El presidente de APTRA respondió sin filtros al cuestionamiento de la actriz ante el ninguneo a Marley en la terna de los mejores conductores.

La polémica respuesta de Luis Ventura a Flor Peña por su crítica a los Martín Fierro.

Ya se vive una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026 que se entregarán el lunes 18 de mayo. En ese contexto, se reavivó la guerra entre Marley y Santiago del Moro. Quién se metió de lleno en la polémica entre los conductores fue Florencia Peña , quien cuestionó la exclusión de su amigo, el presentador de Por el Mundo, de la terna a mejor conductor. Y quién salió a responder con todo, sin filtro alguno, fue el mandamás de APTRA, Luis Ventura .

Todo comenzó en una nota para SQP, cuándo Marcela Tauro estaba hablando y observó que adelante de ella Luis Ventura caminaba a unos metros. "¿Por qué no nominaste a Marley? Florencia Peña dijo que es un desastre APTRA, que es el peor año de la televisión", le preguntó la periodista. A lo que el presidente de APTRA gritó a la distancia: "Opino lo mismo de ella, que siga haciendo videos porno".

En una nota con el programa Intrusos, Flor Peña se mostró indignada con los dichos del periodista y presidente de la entidad y pidió que se disculpe públicamente.

Embed - FLOR PEÑA PICANTE CONTRA LOS MARTÍN FIERRO: LA RESPUESTA DE LUIS VENTURA

"Para mí había sido una pavada, un chiste que hice en el streaming, nunca imaginé que se iba a convertir en debate nacional. Creo que es un premio que merece la industria. Podemos debatir, no estar de acuerdo conmigo, llevo 40 años en la industria, claro que puedo opinar porque he pasado por todas las etapas. Si no me gano premios, igual sigo siendo yo y mi talento sigue siendo el mismo", comenzó la actriz.

El enojo de Flor Peña ante el comentario de Luis Ventura

"Ahora, lo de Ventura no se lo pueden dejar pasar. Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta", aseguró Flor Peña, subiéndole el tono a la polémica. Y apuntó: "Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno".

"Ese video a mi me dio muchísimo dolor y fue algo muy duro para mí exponiendo mi intimidad y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer videos porno me parece una falta de respeto y no me lo merezco", indicó con mucho enojo Florencia Peña sobre lo expuesto por Ventura.

Embed - FLOR PEÑA FURIOSA CON LUIS VENTURA: "Lo que dijo es una falta de respeto"

"Primero que pida disculpas y después yo me tomo un café con todo el mundo, soy cero rencorosa, pero esto no se puede dejar pasar. ¿Cómo va a mandar a una mujer a hacer videos porno? ¿Está loco? ¿Qué es esto? El que maneja los premios en la Argentina me tiene que mandar a hacer videos porno, ¿de verdad?", cerró furiosa.