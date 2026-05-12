Las impactantes imágenes de Leandro Rud tras contar que tiene cáncer

El exrepresentante de modelos usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores, cómo atraviesa el cáncer que le diagnosticaron en 2021.

En las últimas horas, el reconocido exmanager de modelos Leandro Rud sorprendió en las redes sociales al contar cómo atraviesa el cáncer que le fue diagnosticado en 2021.

En un posteo compartido a través de Instagram, contó que hasta ese momento el diagnóstico no era certero y que cuando se enteró que tenía cáncer de glándulas salivales, con metástasis en huesos, hígado y esófago el mundo se le derrumbó.

"Era lo que nunca hubiera querido escuchar. Me fui a mi casa, llamé a mi hermana, que me había acompañado en la internación para hacer los estudios. Le dije a ella y a mi madre que tenía cáncer. No quería ver a nadie, vivía durmiendo", recordó en una entrevista con Infobae.

A cinco años de aquel diagnóstico, Rud eligió visibilidad la enfermedad y acompañar a través de las redes a quienes estén atravesando una situación similar.

"Mucha gente me escribió oculta, contándome de sus casos y familia. Les cuento que pasé tres veces por cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho", escribió en su cuenta de Instagram.

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"También les digo que mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla. Por mi experiencia, hay enfermedades peores, como el ELA o el ACV, donde uno pierde la movilidad y a veces la conciencia", continuó.

"Gracias a mi equipo médico hoy estoy normal. Fueron días muy difíciles", remarcó. Y cerró: "Luchala, que la vida vale la pena. Y si estás bien de salud, agradecele a Dios cada segundo".

Leandro eligió compartir, al mismo tiempo, una imagen que muestran etapas de su diagnóstico. "El peor momento de mi cáncer", escribió junto a una imagen donde se lo ve con la cara desfigurada por la inflamación.