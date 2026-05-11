¿Marley o Del Moro? La nueva interna de Telefe.

El conductor de Por el Mundo habló acerca de la polémica que lo enfrenta al presentador de Gran Hermano.

Marley realizó un comentario sobre Santiago del Moro y los premios Martín Fierro que no pasó desapercibido. El conductor de Por el Mundo decidió ir a fondo para explicar su postura y, lejos de dar marcha atrás, aprovechó para cuestionar directamente a Aptra y marcar las diferencias con su colega de Telefe.

"Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales", disparó. Y amplió: "La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa".

Sin embargo, cuando se refirió a Del Moro en particular, el tono bajó. "A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar", dijo. Y dejó en claro que no hay enemistad: "Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo mismo. Si él tiene ganas un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon".

Embed - MARLEY LE TIRÓ CON MUNICIÓN GRUESA A SANTIAGO DEL MORO

El origen de la chicana, según explicó el propio Marley, fue su compañera Florencia Peña, quien había remarcado que la categoría masculina de conducción era mucho menos competitiva que la femenina. "Ella siente que soy mejor que varios de los que están nominados", aclaró. Y cerró con una ironía que no dejó dudas: "¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers".

La vez que Marley criticó duramente el Martín Fierro que ganó Del Moro

Meses atrás, Marley no se guardó nada al analizar el momento en que Santiago del Moro se anunció a sí mismo como ganador del Martín Fierro de Oro. "La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice Marley me emociono en el momento que lo veo, cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después cuando lo digo me emociono", lanzó con su ojo crítico.

También cuestionó que los resultados se filtren antes de la gala: "Todo el mundo sabe todo, no puede ser que todos sepan los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa". Y fue más lejos: "Algo hay que reveer ahí, que realmente la sorpresa sea sorpresa y hasta el que conduce se sorprenda cuando abra el sobre y no tenga que actuarla".

image

Y remató con otra ironía cuando le preguntaron si volvería a conducir el evento. Dijo que lo hizo ocho veces y que si le toca de nuevo lo hará, pero sin demasiado entusiasmo: "La verdad la pasé mejor en Japón que sentado ahí".