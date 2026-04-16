El romance menos pensado de Marley que Flor Peña deschavó

Marley volvió a quedar en el centro de la conversación por una desconocida anécdota que sorprendió a todos. En las últimas horas, el conductor de Telefe reveló, con la complicidad de Flor Peña y Martín Cirio , que en el pasado habría tenido un encuentro íntimo con nada menos que Keanu Reeves , el icónico protagonista de películas como Matrix y John Wick.

El episodio salió a la luz durante el streaming de Cirio, donde Marley y Flor compartieron anécdotas y confidencias ante las preguntas incisivas del influencer. La charla fue subiendo de tono hasta que Flor decidió exponer a su amigo. “Se comió unas Keanu Reeves”, lanzó la actriz en medio de risas, desatando la curiosidad de Cirio y la reacción instantánea de Marley, que no pudo evitar ponerse colorado al recordar aquel episodio.

“Se pone colorado el tarado… Se comió las Keanu Reeves”, insistió Peña, mientras el streamer no perdía oportunidad de indagar: “¿Te la comiste? ¿Estaba rica? Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés”. Marley, entre risas y algo de pudor, admitió: “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”.

image

El conductor, que desde hace años es una de las caras más populares de la televisión argentina, recordó cómo era moverse en el ambiente de las celebridades internacionales allá por los años 90 y principios de los 2000. “En los primeros años de mi vida, iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Era un pendejo de 20 años… ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente? Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces no caía”, relató Marley.

Marley y su cercanía con figuras de Hollywood

"A los 15 años iba a una fiesta de 15 y bailaba música de Madonna y Michael Jackson, y a los 20 los conocí. ¿Qué hago acá con esta gente? Me los coj... a todos”, dijo Marley, provocando la risa de todos en el estudio y en la transmisión online. “En las fiestas de Hollywood me ha pasado que, de repente, alguien te tiraba un poquito más de onda. Yo era muy joven, entonces, viste, igual era demasiado alto, muy flaco era en esa época. Entonces, tampoco daba cara de bolu..., que no digo que hoy no la tenga”, bromeó.

Flor Peña no perdió la oportunidad de sumarse al juego: “No, ahora sos un bolu... con cara vieja, pero entonces eras un bolu... con cara joven”. Martín Cirio, por su parte, analizó la cuestión del atractivo internacional: “Vos capaz lo que tenías en contra para mí, en Estados Unidos, es que das albino y das como uno más de ellos. Como que a ellos siento que no les calienta tanto, les calienta más lo latino y vos no das latino”.

image

Marley coincidió y sumó una observación sobre cómo su aspecto abría puertas para la charla. “A todo el mundo le parecía raro cuando me veían porque pensaban todos que yo era alemán. Italianos me han tirado también, pero no, no doy muy italiano. Pero bueno, suizo, esa onda, digamos. Entonces, siempre se sorprendían cuando les decís argentino. Entonces, ahí me daba un tema para hablar”, cerró el conductor.