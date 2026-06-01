El gesto que tuvo Fabiana Cantilo en su show tras el femicidio de Agostina Vega

La cantante pausó su show en el Teatro Sarmiento de San Juan y tuvo particular gesto que conmovió a sus seguidores.

Fabiana Cantilo tuvo un gesto particular durante su show en el Teatro Sarmiento de San Juan que conmovió a todos sus seguidores y fue destacado rápidamente por sus fans. La cantante le puso pausa a su show, se tomó un tiempo, y con un sentido dolor pidió a su público un minuto de silencio por el estremecedor femicidio de Agostina Vega, el caso de la niña de 14 años que fue asesinada en Córdoba.

La voz se le quebró al hablar por los hechos ocurridos y que trascendieron en el territorio nacional. En forma de respeto por la familia y en un acto de reclamo para que este tipo de casos no ocurran más en el país, interpretó la " Canción Sin miedo" , debido a que es una canción que representa la lucha contra la violencia de género .

Previamente a esa interpretación, Fabi le puso pausa y pidió un minuto de silencio respetuoso que fue respetado por los fanáticos que estaban en el lugar. “Ni una más, ni una menos”, dijo a través del micrófono para hacer claro su postura y poner en agenda un hecho tan doloroso como el ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2061435914996371850&partner=&hide_thread=false El conmovedor minuto de silencio que pidió Fabiana Cantilo por Agostina Vega en su show en San Juan pic.twitter.com/J8Jfu6QvEX — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 1, 2026

El público, entendido del caso al que hacía referencia la cantante, respetó el homenaje y se encausaron en el reclamo. Con su silencio pidieron justicia.