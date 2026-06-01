Furor por el nuevo "curro" de Jorge Porcel Jr. para el Mundial

Jorgito Porcel JR sorprendió en sus redes sociales con un importante anuncio en torno a su vida laboral: finalmente, pudo conseguir el trabajo de su sueño. A través de un posteo en Instagram, el humorista comunicó que iniciará una etapa laboral afectado indirectamente por la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos.

"Si querés pasar un mundial inolvidable te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites! Llama y vamos a pasarla bien! Si perdemos o ganamos vamos a divertirnos igual!", escribió en el pie de un posteo que realizó en su cuenta personal donde anunció la actividad que realizará.

Junto a esta descripción, Jorge compartió un flyer donde contó de qué trata la iniciativa: "Un asado con el gordo este mundial con Porcel JR . Te llevamos la carne y la picada", comunicó. A su vez afirmó que se trata de una actividad "con todo el humor de Porcelito" y habilitó un número para hacer la contratación correspondiente.

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"En una noche recibimos 500 llamados. Estamos saltando en una pata, pero también organizando para satisfacer a todos”, contó en diálogo con TN Show y sumó: “Nos dimos cuenta qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla. Estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio, el mejor entretenimiento y también dar un poco de alegría a la gente que tanto lo necesita en este momento”.

Luciana, quien es una de las productoras de la iniciativa, contó que cuesta “entre 200 y 250 mil pesos, sin el asado y la picada. Él da un show que ya tiene armado”. Sin embargo, aclaró: “Él sabe que estamos en un momento de crisis y llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia. También depende de dónde es el lugar al que hay que ir, si le envían un coche o no”.