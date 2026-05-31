Lorena Vega recordó su escena de sexo con Lali Espósito: "Tengo muchas propuestas"

La reconocida actriz rememoró el encuentro íntimo que tuvo con la cantante en la serie "El fin del amor".

Lorena Vega asistió como invitada estrella al programa Otro Día Perdido, emitido por El Trece, donde repasó con naturalidad el impacto que causaron sus personajes en los espectadores. La actriz rememoró su participación en la serie de Lali Espósito "El fin del amor" tras una consulta de la panelista Evelyn Botto , quien confesó que el apasionado encuentro íntimo la dejó impactada.

Al analizar el incremento del público femenino que se interesó por su perfil y comenzó a enviarle mensajes en las redes, la artista expresó: “Me lo han dicho mucho. Y tengo muchas más seguidoras que seguidores. Tengo muchas propuestas femeninas “. La confesión de la invitada generó un cómico silencio por parte del conductor Mario Pergolini, quien reconoció con sinceridad que todavía no vio la aclamada producción.

Ante esta situación, la dramaturga explicó el arco argumental que desempeñó en las dos temporadas de la historia basada en el libro de Tamara Tenembaum . En la primera etapa encarnó a la pareja de una amiga de la protagonista, mientras que en la segunda entrega se desató el conflicto por el romance con la artista. En una entrevista previa, la intérprete manifestó la constante confusión que sufren los fanáticos entre sus roles y su realidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2060555825416917067&partner=&hide_thread=false Lorena Vega habló de su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor y confesó que tiene muchas propuestas sexuales de la tribuna femenina. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/UDJE2B8tuA — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 30, 2026

La artista argumentó que la audiencia tiende a proyectar características de los papeles que ejecuta en la pantalla chica, adjudicándole hábitos que no posee en lo absoluto. El arrollador suceso de su papel como la licenciada Fernanda Olivera en la tira de comedia Envidiosa trasladó esta particular dinámica a las calles porteñas, donde la gente la frena constantemente.

Qué dijo Lorena Vega sobre la reacción de la gente por su papel en Envidiosa

Los seguidores confunden su profesión de manera recurrente y le exigen consejos en la vía pública. Respecto a las insólitas peticiones que recibe por parte de personas que confunden su ocupación, la entrevistada manifestó: “Les digo que no soy psicóloga y me piden que los atienda igual”.

De todas formas, las consultas terapéuticas que le realiza la gente constituyen una muestra de afecto en medio de un contexto social complejo en el país. La intérprete remarcó que el público le devuelve historias alegres orientadas a generar empatía: “Había sido otra persona durante dos horas y eso en mi debut me había dado mucha felicidad, mucho alivio. Había sentido que había viajado, que estaba en otro planeta“.