Pedro Rosemblat A quién no invitarán Pedro Rosemblat y Lali Espósito a su boda

Los fanáticos de la pareja lo estaban esperando: Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el 'si' en la intimidad y están planificando el casamiento para realizarlo, sin apuro pero con el deseo claro, este año. En diálogo con el reportero del programa Desayuno Americano, Rosemblat se refirió a la decisión que tomaron a poco más de dos años desde que iniciaron el romance.

“Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero allá vamos”, dijo sobre el anuncio que hicieron en las redes sociales.

Por otra parte se mostró tímido y evitó dar precisiones sobre cómo fue el momento íntimo en el que se realizó la propuesta formal: "Es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor. Porque es algo que hago en mi intimidad. Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés. Lo que más les importa, en este caso a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali”.