Qué dijo Mauro Icardi tras confirmarse el divorcio con Wanda Nara

Este jueves la justicia italiana confirmó el divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara . Tras darse a conocer la noticia, el futbolista rompió el silencio y publicó un extenso mensaje en sus redes sociales.

En un duro descargo, el delantero explicó cómo se desarrolló el proceso judicial. Además, apuntó contra las versiones mediáticas, periodistas y la abogada Ana Rosenfeld.

La publicación, que fue realizada en una historia en su cuenta de Instagram, detalla que fue él quien inició el trámite de divorcio. Asimismo, destacó que el proceso judicial comenzó formalmente en noviembre de 2024.

Finalmente, este 11 de marzo de 2026 se cumplió el plazo de un año que exige la legislación italiana para que la separación se transforme en divorcio definitivo.

wanda nara divorcio icardi

El duro descargo

En su mensaje, el futbolista recordó que el proceso judicial comenzó en noviembre de 2024, cuando se presentó ante la justicia italiana para iniciar formalmente la separación. “Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana”, escribió.

Según explicó, en marzo de 2025 la jueza que intervino en el caso se declaró competente y dispuso la separación legal obligatoria que establece la normativa italiana, que debe mantenerse durante un año antes de dictar el divorcio definitivo.

“Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026. Y a partir de hoy mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio”, detalló.

En ese contexto, el delantero dejó en claro su postura con una frase que rápidamente se viralizó: “Pedí el divorcio. Cumplí con la justicia. Y hoy el divorcio se hace efectivo”.

posteo icardi

Cruce mediático

En el mismo descargo, Icardi cuestionó a quienes durante el último año afirmaron públicamente que él no tenía intención de divorciarse de Wanda Nara. “¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que no me quería separar?”, escribió el futbolista.

Además, acusó a algunos periodistas de “inventar, tergiversar y difamar” al referirse al conflicto que mantuvo con su expareja.

En su mensaje también mencionó a Ana Rosenfeld, abogada cercana a Wanda Nara, quien durante meses opinó públicamente sobre la relación entre ambos.

Según deslizó el jugador, la letrada debería explicar por qué sostuvo que él no quería divorciarse, cuando finalmente el trámite avanzó en la justicia italiana.

Icardi Wanda

“Se quedó sin tiempo”

El descargo de Icardi finalizó con un mensaje que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios de espectáculos. “Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó”, expresó.

Luego cerró su publicación con una frase contundente que resumió su postura sobre el conflicto y el proceso judicial:

“El tic tac dejó de correr y se quedó sin tiempo. Se terminó”. “El tic tac dejó de correr y se quedó sin tiempo. Se terminó”.

El divorcio entre ambos personajes de la farándula marca el cierre legal de una de las separaciones más mediáticas de los últimos años.