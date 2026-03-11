De vacaciones por Milán: el lente de LM Neuquén captó a La China Suárez y Mauro Icardi

En exclusiva, nuestro fotógrafo Sergio Dovio encontró a la mediática pareja caminando por las calles de la ciudad italiana.

De la mano del fotógrafo Sergio Dovio, LM Neuquén obtuvo una postal exclusiva en Europa . El reportero gráfico cruzó durante su paso por Milán al futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia China Suárez caminando por el centro de la ciudad italiana.

El encuentro se produjo a pocos metros del Duomo de Milán , uno de los puntos turísticos más emblemáticos del lugar. La pareja fue vista recorriendo la zona comercial cercana a la histórica catedral.

Según la información recabada, Icardi y Suárez se desplazaban acompañados por un asistente y al menos dos personas de seguridad , que se mantenían atentos durante el recorrido.

El fotógrafo logró intercambiar algunas palabras breves con ellos, en un contacto cordial que confirmó que la pareja se encontraba disfrutando de su estadía en la ciudad italiana.

china icardi en exclusiva lm neuquen Sergio Dovio

Viaje y festejo de cumpleaños

La presencia de la actriz en Italia se dio pocos días después de una fecha especial. Eugenia China Suárez cumplió 34 años el pasado 9 de marzo, en medio de su estadía en el exterior junto a Mauro Icardi y su familia.

El festejo se realizó en Estambul, donde la joven organizó una celebración íntima rodeada de su círculo más cercano. Entre los presentes estuvieron sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, su madre Marcela Riveiro y sus amigos Juanma Cativa, Tomás Garrahan, Marcelo Mancha Latorre y la niñera de los pequeños.

La celebración incluyó una reunión privada con decoración especial, tortas de cumpleaños y globos con forma de corazón, además de un paseo en yate por el Bósforo junto a los invitados. El encuentro se caracterizó por un clima relajado y familiar, lejos de grandes eventos mediáticos.

Icardi China cumpleaños Portada

Durante la noche, la actriz eligió un look elegante con vestido negro y accesorios plateados, mientras que las imágenes difundidas mostraron momentos distendidos junto a su pareja y sus hijos.

La aparición de La China Suárez y Mauro Icardi caminando por las calles de Milán, captada por el lente de LM Neuquén, se suma así a las postales de este viaje europeo que combina descanso, celebraciones personales y paseos por algunas de las ciudades más emblemáticas del continente.