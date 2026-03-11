Espectáculos La Mañana Wanda Nara Hay conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi: cuál es el acuerdo que favorece a la mediática

Italia fue el escenario donde las partes de Wanda Nara y Mauro Icardi se realizó una audiencia con el fin de avanzar con la conciliación de bienes, firmada en medio del turbulento Wandagate. Más allá de que en juego estaba el amor entre ellos, la historia tiene un importante disputa por distintos bienes cosechados durante la relación.

Fue la abogada Ana Rosenfeld, defensora de Wanda, quien ante los rumores negó que se haya concretado el divorcio. A través de Instagram, compartió imágenes desmintiendo al programa televisivo de Moria Casán donde afirmaban que se había concretado la separación y reveló los motivos de la audiencia: “La audiencia de hoy no habló nada del divorcio, ¡falsa noticia!” Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes, ¡la jueza fue clarísima! Y Wanda está feliz”.

Según dio a entender la letrada, la audiencia fue una victoria para la empresaria ante el intento del jugador de Icardi buscaba revertir el acuerdo de separación de bienes que selló con su firma en 2021. A su vez la conductora reclama compensaciones económicas en base al patrimonio cosechado durante su relación.