"Mentí y manipulé mucho": el meaculpa de Luciano Castro tras su alta de rehabilitación

A través de una comunicación telefónica, el actor contó detalles de su proceso tras internarse en un centro de rehabilitación. Sus hijos, la separación de Siciliani y el trabajo con su personalidad.

Luciano Castro habló como nunca antes desde que decidió su internación en un centro de rehabilitación. En diálogo con Moria Casán en el programa "La mañana con Moria" contó detalles de su proceso actual luego de detectar su estado de salud tras su separación con Griselda Siciliani .

" Lo que más me dolió fue el darme cuenta cómo estaba , no lo mediático ni lo de afuera, no tengo rencor ni resentimiento con nadie. Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno que precisas ayuda. Hoy es más normal de lo que imaginamos, pedí ayuda y lo tuve de inmediato. Me pudo haber dolido mi separación, me angustió mucho", comenzó diciendo.

Luego se refirió a sus hijos: "Primero por mi. Si yo logro hacer un trabajo bueno en mi, Mateo, Esperanza y Fausto (sus hijos) van a tener un gran padre" . Acto seguido, se refirió a su ex relación: "Lo de perder el amor de mi vida es real, pero hoy no puedo poner el foco en eso. Si yo quiero emendar tengo que estar bien yo también. Una vez que esté bien, me acepte, me quiera y guste de mi, voy a poder emendar un montón de cosas. No solo darle a mis hijos el padre que merecen, sino también recomponer vínculos rotos por el daño que pude haber hecho".

Luciano Castro, íntimo con La One, en #LaMañanaConMoria: "Quiero que mis hijos tengan un gran padre".

“Me comía al mundo, lo vomitaba y lo volvía a comer. Ese personaje me trajo a donde estoy. Era inseguridad, autoestima baja, un mundo paralelo y la realidad es una sola, la que existe. Hoy estoy acomodando mis emociones, sentimientos, ser mejor en todo”, sumó.

“Lo último que voy a hacer es enmendar, primero tengo que aceptar un montón de cosas, de mi personalidad”, dijo y agregó: “Mis hijos saben la verdad de todo, me acompañaron, me dijeron están orgullosos de mí, no tengo nada que decirles. Tengo que hacer, más que decir. Ya cuando uno mintió y manipuló tanto, la palabra de uno pierde veracidad, es como la de un político”

Sin vueltas, Sabrina Rojas reveló lo único que extraña del matrimonio con Luciano Castro

Sabrina Rojas sorprendió con llamativas declaraciones a través de su cuenta personal de Instagram donde suma 1,3 millones de seguidores, donde expresó qué es lo que extraña de la relación que tuvo con el actor Luciano Castro cuando mantenían el matrimonio.

En sus revelaciones, confesó que extraña la división de las tareas del hogar debido a que ahora, en soledad, debe hacerse cargo ella de todo. En su video contó cómo es su rutina: “¿Qué hora es? 17.26. Quiero dejar constancia de cómo es mi vida ahora. Antes yo hacía Pasó en América entonces me iba para Capital, y cuando volvía ya estaba la cena y todo hecho, porque los niños quedaban con una señora que los cuidaba, Karina, un amor, y por ende no solo los cuidaba, sino que les hacía de comer. Entonces, cuando Fausto volvía de fútbol, ya la comida estaba hecha. Yo ya no estaba, ya me había ido”, comenzó revelando.

“Pero como ahora tengo que hacer todo yo: llevar, buscar los chicos al cole, llevar a Fausto a fútbol y cuando vuelve de fútbol, que son las ocho de la noche, no puedo recién ahí ponerme a cocinar. ¿Por qué? Porque se hace tardísimo y mañana tienen cole. Y ahora no tengo a nadie que me cocine. Entonces, cinco y media empezamos a cocinar. Ya puse pollo en el horno. Mientras se hace, esperamos una horita más o menos, salimos para fútbol, me quedo, me tomo unos mates. Cuando volvemos, lo pongo a cocinar otra media horita y así hago todo. Así puedo llevar al nene. Esto es ser madre sola. Cuando una es madre sola tiene que resolver. Es lo único que extraño de Paso en América. No, mentira, extraño todo de Paso en América. Pero era un lujo, la verdad, que el tema cocina estaba resuelto. Ahora, pues ya no”, dijo enumerando todas las actividades.

Sabrina Rojas Tareas del hogar

Sobre la historia de Instagram, escribió: “Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas, lo único que extraño del matrimonio. De paso aprovecho a contarles que en breve empieza una obra en mi cocina. Pues vienen cambios en casa. Pediré delivery hasta que la dejen nueva”.