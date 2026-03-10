El clima en Neuquén

La Mañana Luciano Castro

Luciano Castro sufre de depresión y reveló qué lo ayudó a sanar

El actor se sinceró sobre su internación en un centro de rehabilitación y contó cómo sigue el tratamiento.

Qué dijo Luciano Castro sobre la rehabilitación 

Después de 18 días internado por voluntad propia, Luciano Castro contó cómo fueron sus días de rehabilitación y qué lo llevó a internarse. El actor enfrentó a las cámaras y relató en primera persona cómo fueron sus días tras recibir un tratamiento por un fuerte cuadro emocional.

Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda”, expresó el actor con sinceridad. Al mismo tiempo, confirmó que estuvo internado en un centro especializado, donde recibió acompañamiento profesional y contención de otras personas que atraviesan situaciones similares.

“Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros. Me contuvieron y me ayudaron”, contó.

En otro momento de la nota, Castro se sinceró sobre qué lo llevó a pedir ayuda y sin vueltas contó: “Estoy sanando para mí y para la gente que más amo, que son mis hijos. Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido”.

Para Luciano no fue fácil el proceso y reconoció que pedir ayuda fue clave para comenzar la recuperación. “Por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Eso es lo más importante”, remarcó.

Tras recibir el alta médica, Luciano Castro continuará el tratamiento de manera ambulatoria mientras retoma de a poco sus actividades y su rutina laboral.

