Preocupación por la salud de Eva de Dominici: qué le pasa a la actriz

La joven fue vista en el aeropuerto de Estados Unidos y su aparición en sillas de ruedas llamó la atención.

Eva de Dominici generó preocupación en el entorno de la farándula cuando fue vista en silla de ruedas en el aeropuerto de Estados Unidos. La actriz había estado en Argentina donde grabó un anuncio publicitario.

“Eva de Dominici viajó en febrero a Buenos Aires a filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia . Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastitis durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos”, dijo Fernanda Iglesias en su cuenta de X refiriéndose a los motivos de la preocupación por la actriz.

La complicación llegó después con un cuadro de bronquitis , según contó la periodista, y tuvo que ser atendida en el hotel por personal de salud.

La agenda apretada de la actriz obligó a que tomara un vuelo a los Estados Unidos sin estar 100% recuperada motivo por el cual se la vio bajar del avión en silla de ruedas lo que generó preocupación por su cuadro de salir.

“Por suerte ya está bien y retornando a su vida cotidiana en su casa de Estados Unidos. Eva está presentando una película súper importante, Balls Up, donde es la antagonista de Mark Walberg. Algo que la tiene feliz”, sumó Iglesias en Puro Show (El Trece).

Por el momento, la actriz no hizo referencia a su estado de salud.

Su relación con Eduardo Cruz

La actriz también había quedado recientemente en el centro de la atención mediática por rumores sobre una supuesta crisis con su pareja, el productor Eduardo Cruz, hermano de la actriz española Penélope Cruz. Durante su reciente visita a la Argentina, De Dominici fue consultada sobre esas versiones y respondió con firmeza.

“No me gusta cuando hablan mal del papá de mi hijo o cuando hablan mal de la gente que yo quiero”, expresó en una entrevista a Puro Show (Eltrece), dejando en claro su molestia frente a ese tipo de especulaciones. En la misma línea, destacó el vínculo que mantiene con su pareja y defendió su relación ante los rumores.