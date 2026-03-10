Espectáculos La Mañana Benjamín Amadeo El llamativo nombre que eligió Benjamín Amadeo para su hijo

Benjamín Amadeo

Benjamín Amadeo compartió la feliz noticia del nacimiento de su segundo hijo fruto de su relación con Martina. El actor usó sus redes sociales para mostrar la primera foto del pequeño y darle la bienvenida al mundo.

“Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, escribió Amadeo en su perfil de Instagram y cosechó cientos de miles de mensajes.

La foto muestra la manito del bebé tomada de los dedos de sus papás. El artista y su pareja agrandaron la familia, ya que también son padres de Andes, la niña de 4 años.