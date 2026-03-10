El llamativo nombre que eligió Benjamín Amadeo para su hijo
El actor y cantante se convirtió en padre por segunda y compartió la primera foto en las redes sociales.
Benjamín Amadeo compartió la feliz noticia del nacimiento de su segundo hijo fruto de su relación con Martina. El actor usó sus redes sociales para mostrar la primera foto del pequeño y darle la bienvenida al mundo.
“Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, escribió Amadeo en su perfil de Instagram y cosechó cientos de miles de mensajes.
La foto muestra la manito del bebé tomada de los dedos de sus papás. El artista y su pareja agrandaron la familia, ya que también son padres de Andes, la niña de 4 años.
Tras el anuncio, diversas personalidades del espectáculo como Pedro Alfonso, Celeste Cid, Claudia Villafañe, Paula Chaves, Juana Repetto, Darío Barassi, Mery del Cerro, Pachu Peña, Vero Lozano, Agustina Cherri, Paula Reca y Benjamín Vicuña expresaron sus felicidades al músico.
