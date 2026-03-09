Lola Latorre se equivocó con Neuquén en "Pasapalabra" y se volvió viral

La hija de Yanina Latorre participó del popular juego y protagonizó uno de los momentos más comentados del programa tras fallar una respuesta sencilla.

Un momento inesperado se vivió este domingo en Pasapalabra , el ciclo que conduce Iván de Pineda, cuando Lola Latorre protagonizó una reacción espontánea tras cometer un error durante “El Rosco”, el juego central del programa. La mediática se equivocó en una consigna aparentemente simple, relacionada con Neuquén y quedó expuesta en vivo.

Latorre participó del programa junto a sus compañeros del streaming Rumis , entre ellos Julieta Poggio, “La Tía” Sebi y Lizardo Ponce. En la instancia final del juego le tocó enfrentarse justamente con Lizardo para definir quién se quedaba con el premio.

Durante una de las preguntas, Iván de Pineda planteó la consigna: “Contiene la letra Q: natural de Neuquén, provincia de la Argentina, o de su capital” . Sin dudar, Lola respondió: “ Neuquenino ”. Apenas terminó de decirlo se dio cuenta del error y reaccionó de inmediato: “¡No, neuquino!”.

La equivocación provocó risas entre los presentes en el estudio, mientras la participante intentaba procesar lo ocurrido. “Ay, qué pa…”, alcanzó a decir, visiblemente incómoda. Segundos después, se lamentó: “Era la más fácil, ay no”.

Lola Latorre, abogada: "NEUQUENINO".

El momento marcó el tono de su participación en el tramo final del juego. Tras ese primer fallo, Latorre continuó con algunas dudas y acumuló otros errores que terminaron complicando su desempeño en el rosco.

En total, la influencer logró 12 aciertos, una cifra que quedó lejos de los 19 puntos que alcanzó Lizardo Ponce, quien finalmente se quedó con la victoria de la noche.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios comentaron tanto el error como la reacción genuina de la hija de Yanina Latorre. El fragmento del programa se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Lola Latorre en Problemas de millonarios

Meses atrás, Lola Latorre protagonizó un momento divertido en el programa radial de Sebastián Wainraich cuando participó de la columna “Problemas de millonarios”.

En el segmento que es todo un éxito distintos oyentes llaman para contar sus conflictos y dilemas irónicos relacionados con tener grandes cantidades de dinero. Entre los problemas se encuentran el no querer vacacionar en Suiza o el color de un Lamborghini de regalo.

A estos se le sumó el de Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre. En un divertido ida y vuelta con el conductor, la influencer contó que le pasó algo terrible ya que dejaron de hacer su perfume favorito. “Era francés y edición limitada”, dijo.

“La gente ya no me reconoce más por mi olor, como que ya no tengo olor. Y es muy duro”, agregó riéndose de la situación que narraba ante la escucha atenta de Wainraich.

Este problema la tiene perdida y aunque recuerda a la perfección las notas del perfume no eminentes uno igual.

“Lo más duro del relato es que antes entraba a un lugar, me saludaban y me decían “que rico perfume”. Y ahora ya no. Eso me duele en el alma”, lamentó la joven abogada que reveló que el perfume que busca por todos lados tiene un costo de 300 dólares.