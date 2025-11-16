Lola Latorre recordó la infidelidad de su papá Diego: "Fue lo peor que me pasó en la vida"

La influencer aseguró que fue uno de los desafíos más importantes que su familia debió afrontar y que, por un tiempo, no quiso "levantarse de la cama".

A más de siete años del escándalo que sacudió a su familia, Lola Latorre volvió a referirse al affaire entre su padre Diego y Natacha Jaitt , un episodio que marcó profundamente a todos los integrantes del clan. Aunque tanto ella como sus papás lograron reconstruir sus vidas, consolidar sus carreras y sostener una imagen pública sólida, ese episodio de 2017 continúa apareciendo cada cierto tiempo en el debate mediático y en las redes sociales.

En el marco de una entrevista con Luli Fernández, la modelo, influencer y abogada decidió revisitar aquel momento que, según afirmó, fue un golpe especialmente duro para todos los integrantes del clan. La joven comenzó la conversación destacando que desde muy chica fue consciente de la exposición pública de sus progenitores y que siempre convivió con esa realidad de manera natural. Sin embargo, confesó que esa carga se modificó con el paso del tiempo: “¿Sabés que me pesa más ahora que antes? Crecí con eso y nunca me molestó. Hoy sí me pasa que... No es que me pesa, pero cargo con muchas cosas . Es culpa de la gente que me relaciona tanto a ellos”.

“Yo soy hija de quien soy y estoy orgullosa de mis padres, pero cada uno tiene su laburo. Entonces, mi viejo labura en deportes, mi vieja labura en chimentos. Y a mí se me relaciona mucho con lo que dicen o lo que hacen ellos en su vida privada . Eso sí me pesa un poco”, agregó, en un intento por despegar su presente profesional de las decisiones ajenas.

Lola contó cómo atravesó la infidelidad de Diego Latorre a Yanina

En ese contexto ingresó de lleno en el recuerdo de la infidelidad que se hizo pública y que, según reconoce, dejó una marca emocional profunda. Por primera vez en mucho tiempo, Lola le puso palabras a lo vivido: “Fue un momento muy difícil, pero siento que estas cosas, lo malo, te fortalece y te deja un aprendizaje. Eso es lo más importante”. Luego, relató cómo impactó la crisis puertas adentro de su casa. “Sí había dos cuestiones. Por un lado, estaba lo que pasaba: conversaciones difíciles, llorar, contener a mi hermano que era chico”, recordó.

Lola-Diego

Por otra parte, reconoció que ella misma no tenía las herramientas para procesar lo que sucedía: “Yo todavía no era madura y no tenía herramientas. Entonces, capaz me aislaba, me encerraba en mi cuarto, lloraba, no quería ir al colegio”. Pese a todo, aseguró que ese momento los unió como familia y les permitió comprender los desafíos que pueden atravesar incluso los vínculos más sólidos.

"Me encantaría que esto nunca hubiera salido a la luz pública"

Hacia el final, la letrada habló sobre la relación actual con el comentarista deportivo y cómo enfrentó el impacto emocional del escándalo mediático. “Yo re hablo con mi papá. Cuando pasó esto, obviamente hubo un enojo, que era raro el enojo porque digo: ‘Yo soy la hija, no estoy casada con mi papá’. Todos los comentarios eran de eso... Y era como: 'chicos, ¿ustedes piensan que a mí me gusta vivir esto?' Obvio que no”, expresó. Además, compartió un deseo íntimo: “Me encantaría que no pase, que esto nunca haya sucedido, que yo no me haya enterado, que esto nunca haya salido a la luz pública”.

Finalmente, reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó el escándalo y la necesidad de seguir adelante. “Tengo que convivir con eso. Y a partir de eso tengo que crecer y seguir mi camino sin que esto sea mi único tema central”, afirmó. A pesar del dolor, destacó su amor por su padre: “Yo a mi viejo lo adoro y lo amo como es, con sus virtudes y defectos, porque mi viejo a mí me dio todo. En el momento te duele. Que mi papá sea infiel fue lo peor que me pasó en la vida”.