La propuesta de Maxi López a Yanina Latorre que la puso en aprietos: ¿aceptará?

En una conversación con la conductora de SQP, el exfutbolista generó misterio y puso en vilo a los televidentes.

En medio de semanas agitadas por su constante participación en los medios, Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena con una aparición en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre . En un clima distendido, el exfutbolista dejó flotando una propuesta inesperada hacia la periodista de espectáculos, lo que rápidamente abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre una posible participación televisiva vinculada a la cocina.

Todo comenzó cuando el exfutbolista habló de manera descontracturada de diversos temas con el equipo del programa y Latorre celebró públicamente el tono conciliador que mostró durante la charla. "Me gustaría que un día vengas al programa y amo a este Maxi poniendo paños fríos. Ojalá puedas ayudar a Wanda a que se termine esto", expresó Yanina, marcando el clima de armonía que viene mostrando Maxi. De inmediato, él respondió con una afirmación que dejó a todos atentos: aseguró que, cuando lo inviten a SQP, irá sin problemas.

Lejos de quedarse en ese intercambio, Latorre aprovechó la conversación para lanzar un comentario que expuso el cambio en la relación entre ambos. "Desbloqueame de Instagram que antes me odiabas y ahora no", le dijo entre risas. La respuesta de Maxi fue aún más llamativa, ya que redobló la apuesta con un guiño que abrió la puerta a algo más: "Tenemos que hablar porque te tengo que hacer una propuesta".

A partir de ese momento, la charla tomó un rumbo inesperado. López avanzó con un comentario que encendió las alarmas de los fanáticos del reality culinario más famoso de la televisión: "Te tenés que poner las pilas, empezá a cocinar eh", lanzó sin rodeos. Ante esa frase, Yanina admitió que tenía información parcial sobre esa idea, aunque evitó profundizar. "Después lo charlamos", cerró el exfutbolista, instalando el misterio.

¿Yanina Latorre a MasterChef Celebrity?

El intercambio entre Yanina Latorre y Maxi López fue suficiente para que comenzaran a circular versiones sobre una posible participación de la conductora de SQP en MasterChef Celebrity. La propuesta podría tener relación con un reemplazo temporal de la periodista al exjugador.

López viajará próximamente a Suiza para recibir a su segunda hija junto a su pareja, Daniela Christiansson. Su ausencia abriría un hueco significativo en la competencia, y la figura de Yanina habría aparecido como candidata para ocupar ese lugar, ya que durante su primer viaje fue Marley quien lo relevó.

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó explícitamente de qué se trata la propuesta, Latorre aclaró que no pueden revelar aún los detalles, pero sí dejó ver que hay predisposición de ambas partes. Uno de los puntos decisivos que podría definir la situación es la autorización de América, el canal en el que trabaja Yanina. En caso de que la propuesta esté efectivamente vinculada al reality de cocina en Telefe, la señal deberá dar el visto bueno para que la conductora participe o visite el ciclo.

Por ahora, todo se mantiene en terreno de versiones, pero la charla entre López y Latorre ya logró instalar una propuesta inesperada se mezclan en un escenario que podría traer sorpresas en los próximos días.