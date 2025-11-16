Estas son las 19 obras viales que van a cambiar Neuquén mucho antes de lo pensado

El mayor plan vial de la historia neuquina avanza en todo el territorio. Nuevas rutas, más conexión, impulso al turismo y obras fundamentales para Vaca Muerta.

El gobierno provincial dio a conocer cuáles son las 19 obras viales que se están llevando a cabo en todo el territorio neuquino, para mejorar la conectividad. En algunos casos son rutas turísticas y en otras, tramos que históricamente demandaban asfalto para conectar el interior profundo de Neuquén .

“Estamos llevando adelante un ambicioso plan de rutas para el bienestar de nuestra gente y orientado a potenciar las actividades que contribuyen al desarrollo de la provincia”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa al constatar el avance de las obras de pavimentación que se despliegan a nivel territorial y permitirán sumar, al cabo de cuatro años de gestión, 600 nuevos kilómetros de asfalto a la red vial neuquina; más del doble del pavimento ejecutado en los últimos 16 años en la provincia.

A menos de dos años de gestión, ya hay 19 obras viales en ejecución que se suman a cuatro ya finalizadas: la pavimentación de la ruta provincial 39 entre Andacollo y Huinganco, la construcción del puente sobre el río Curi Leuvú en Caepe Malal y la repavimentación tanto de la ruta provincial 5 -desde el empalme con la ruta provincial 7 hasta Rincón de los Sauces- como de la ruta provincial 23 desde el puente a la altura del Rahue hacia Aluminé.

Cuáles son las obras en marcha

1. PAVIMENTACIÓN RP 23 TRAMO 1: Pino Hachado RN 234- Empalme RP13 Paraje Litrán. Desarrollo: 38 km. Avance 43%.

2. PAVIMENTACIÓN RP 23 TRAMO 2: Paraje Litrán- Puesto Jara. Desarrollo: 22 km. Avance 42%.

3. PAVIMENTACIÓN RP 23 TRAMO 3: Puente Rahue (Empalme Ruta Provincial 46) – Pilo Lil. Desarrollo: 37 km. Avance 20%.

La ruta provincial 23 unirá tres pasos fronterizos de importancia: Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal. Es la vía de comunicación a menor altura de los valles cordilleranos y columna vertebral de la región del Pehuén. Permite conectar la ruta nacional 242 en Pino Hachado con la ruta nacional 40 en Junín de los Andes. Es una ruta escénica por su valor turístico.

4. PAVIMENTACIÓN RP 7 Y 17: By pass de Añelo. Desarrollo: 23 km. Avance 73%.

El bypass vial que se está ejecutando permitirá desviar el tránsito pesado de la travesía urbana de la ciudad de Añelo. Fue priorizado por el gobierno provincial para mejorar la circulación y la seguridad vial en torno a Vaca Muerta.

5. PAVIMENTACIÓN RP 65. Empalme RN 40 - Villa Traful. Desarrollo: 34 km. Avance 45%.

Se trata de una obra estratégica para favorecer el desarrollo turístico en la zona sur. Es financiada a través de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Los trabajos en ejecución vincularán Villa Traful con Villa La Angostura a través de la ruta de Siete Lagos.

6. PAVIMENTACIÓN RP 60: Portal acceso PN Lanín- Paso Internacional Mamuil Malal. Desarrollo: 12 km. Avance 5%

Esta ruta es parte fundamental del “Circuito turístico de la fe”. Cuando esté terminada le permitirá a Neuquén sumar su cuarto paso internacional pavimentado: Mamuil Malal. Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la ruta 199, completamente asfaltada, que enlaza con Pucón, Villarrica y Temuco.

7. PAVIMENTACIÓN RP 46: Arroyo Coloco- Empalme RP 23. Desarrollo: 22 km.

Esta obra comenzó en octubre. Se desarrollará desde el arroyo Coloco hasta el empalme de la ruta provincial 24, incluyendo a la cuesta del Rahue. Hacerla demandará dos años. Cuando esté finalizada permitirá el acceso seguro y permanente a Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, destinos turísticos de la región del Pehuén.

8. PAVIMENTACIÓN RP 43: Las Ovejas- Puente sobre el río Varvarco. Desarrollo: 18 km.

La obra comenzó recientemente. El proyecto se divide en dos secciones: sección I: travesía urbana desde el acceso a Las Ovejas hasta el acceso al basurero municipal; y la sección II: desde el fin de la Sección I hasta el puente sobre el río Neuquén en Varvarco. Su finalización potenciará atractivos turísticos de gran valor como las termas del Domuyo, el centro arqueológico Colomichicó, Los Bolillos, el Cajón de Atreuco y La Puntilla.

9. PAVIMENTACIÓN RP 62: Acceso Laguna Rosales- Puente Quilquihue. Desarrollo: 6 km.

La pavimentación de la ruta provincial 62 en el camino al lago Lolog es relevante para el turismo en San Martín de los Andes – por su altísimo valor natural y paisajístico- y brinda beneficios en materia de desarrollo urbano y seguridad vial.

10. PAVIMENTACIÓN RP 11: Empalme Rp13- Puente arroyo Las Ánimas- Moquehue. Desarrollo: 13 km.

Comenzó recientemente. El plazo de ejecución es 24 meses. El tramo a pavimentar, desde el cruce con la ruta provincial Nº 13 - a la altura del puente sobre el arroyo Las Ánimas- hasta Moquehue, se considera travesía rural, razón por la cual se planteó un diseño que abarque diversas mejoras viales y la adecuación de infraestructuras existentes. La idea es preservar la traza existente, generar la menor cantidad posible de movimiento de suelo.

11. PAVIMENTACIÓN RP 63: Empalme RN 40 - Villa Lago Meliquina. Desarrollo: 19 km.

Comenzó en octubre. Es una ruta escénica con imponente visual y un recorrido en medio de bosques nativos, que forma parte del circuito Siete Lagos.

12. PAVIMENTACIÓN RP 7: Cortaderas- Empalme RP 5- Empalme RN 40. Desarrollo: 90 km.

Comenzó en agosto. Reducirá 100 kilómetros la distancia asfaltada entre Chos Malal y Neuquén capital. YPF licitó y adjudicó la construcción de los primeros 20 kilómetros sobre un total de 116. El aporte de esta empresa fue acordado con el gobierno provincial para mejorar la conectividad y optimizar la eficiencia y la productividad en Vaca Muerta.

13. PAVIMENTACIÓN RP 21: Empalme RP 26 hacia El Huecú. Desarrollo: 9 km (primera etapa).

La ruta comprende un total de 50 kilómetros y se ejecuta por administración. En esta primera etapa se harán los primeros 9 kilómetros de asfalto, desde el final del pavimento actual hasta el puente sobre el río Hualcupén.

14. PAVIMENTACIÓN RP 26: Caviahue - Empalme RP 27. Desarrollo: 6 km

En esta primera etapa la obra contempla la extensión de pavimento hasta el cruce con la ruta provincial 27. Desde esa intersección, transitando 9 km hacia el este se accede al Salto del Agrio mientras que si se conduce 11 km hacia el oeste se llega al centro termal de Copahue. Es financiada con fondos provinciales y se prevé culminarla en cinco meses. Luego, se avanzará en la segunda etapa que consistirá en la pavimentación de la ruta provincial 27 hasta Copahue.

15. REPAVIMENTACIÓN RP 46: Desde empalme RN 40 hasta Arroyo Coloco. Desarrollo: 50 km. Avance 50%

Es ejecutada por administración a través de equipos y operarios de la dirección provincial de Vialidad que están a cargo del bacheo. Cuenta, además, con el aporte de Fiduciaria Neuquina y GyP para la contratación de la empresa encargada de la elaboración, el transporte y la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

16. PAVIMENTACIÓN RP 61: Desde fin del pavimento hasta acceso PN Lanín. Desarrollo: 8,5 km.

Comenzó recientemente. Se desarrolla a orillas del Lago Huechulafquen y ofrece una postal imponente del volcán Lanín. Impulsará el desarrollo turístico en una de las zonas más bellas de la provincia. Está inserta en el Parque Nacional Lanín. Tiene un plazo de 12 meses.

17. PAVIMENTACIÓN ACCESO LOS CATUTOS: Desde empalme RP 21 hasta Los Catutos. Desarrollo: 4 km

Esta obra había quedado paralizada y durante esta gestión se decidió retomarla para llegar por asfalto hasta esa localidad de la región del Pehuén.

18. REPAVIMENTACIÓN RP 6: Empalme RP 5 - Empalme RP 8. Desarrollo: 54 km

Comenzó en noviembre. Se repavimentará en el tramo comprendido entre Rincón de los Sauces hasta Crucero Catriel. El plazo de ejecución es 12 meses. Esta obra es la primera en la provincia que tendrá asfalto AM2, de mayor durabilidad, pensando en el tipo de vehículos que suele circular por esa traza. G&P aportará para ello 2700 toneladas de asfalto.

19. REMEDIACIÓN DEL CERRO DE LA VIRGEN: Los trabajos comenzaron en mayo y están por finalizar. Estuvieron a cargo del Batallón de Ingenieros de Montaña VI del Ejército Argentino y de Vialidad Neuquén, que contaron con la asistencia del municipio de Chos Malal. Implicaron remover 84.100 m3 del material que se desmoronó hace dos años afectando la conectividad en la región del Alto Neuquén y depositarlo en la margen izquierda del río Curi Leuvú con el objetivo de construir sus defensas.

Planificar, proyectar, ejecutar

Esas 19 obras en marcha fueron priorizadas por el gobierno provincial con los gobiernos locales y requirieron desde gestiones con Nación para que transfiriera a Neuquén las obras viales que quedaron inconclusas hasta la renegociación de algunos contratos y la búsqueda de financiamiento para afrontar nuevas inversiones.

De hecho, esta semana la legislatura autorizó al Ejecutivo Provincial a tomar un crédito de 150 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la pavimentación de rutas estratégicas para impulsar el turismo y el desarrollo local, como las rutas provinciales Nº 65 desde la Confluencia hasta empalmar con el asfalto en ejecución en Villa Traful y la Nº 54 a Manzano Amargo. Incluye, también, la elaboración del proyecto de pre inversión que se necesita para licitar a futuro la pavimentación al Paso Internacional Pichachén que une el Alto Neuquén con la región trasandina del Biobío.

También se ratificó por amplia mayoría el acuerdo con las operadoras para iniciar la parte que falta de la circunvalación petrolera que se complementará con el bypass de Añelo. Es un fideicomiso que contempla el estudio, el proyecto y la pavimentación de 51 kilómetros de ruta 8, el camino de la Tortuga y ruta 17.

Desde la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) destacaron el avance histórico de la provincia en materia de créditos con organismos multilaterales al explicitar que ésta es la primera vez que Neuquén mantiene en simultáneo tres financiamientos internacionales (con CAF, Banco Mundial y BID). Este dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que hoy solo cinco provincias argentinas cuentan con créditos internacionales, pero ninguna con los tres bancos en paralelo. Neuquén es la única que lo ha conseguido.