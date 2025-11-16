Voraz incendio en Centenario: autos consumidos por el fuego y un geriátrico evacuado

Vecinos alertaron a Bomberos Voluntarios para controlar las llamas que llegaron a tomar gran altura. Habría sido intencional y un geriátrico de la zona fue evacuado.

El viento con ráfagas que superaron los 80 km/h azotó a gran parte del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La ciudad de Centenario vivió un particular escenario este sábado por la tarde a raíz de un incendio intencional que empeoró por las condiciones climáticas.

Se trató de un incendio intencional . Al fondo de la calle Entre Ríos donde se encuentra un "basural a cielo abierto" , desconocidos iniciaron el fuego que generó gran preocupación y llevó a la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal de la comisaría Quinta y camiones cisterna.

Alrededor de las 19.30 horas las llamas generaron gran preocupación en la zona de la meseta. Pasadas las 22 horas, bomberos continuaba con la labor ya que las fuertes ráfagas de viento no cesaban y complicaban el panorama: algunas cenizas iniciaban otros focos entre residuos que se encontraban en el lugar y se generaban algunas explosiones.

Vecinos de la zona venían denunciando hace meses este basural donde la gran mayoría de la población de Centenario acude a arrojar todo tipo de basura e incluso animales muertos.

Incendio en Centenario en medio del temporal

Un desarmadero consumido y la evacuación de un geriátrico

El panorama se complicó ya que el incendio llegó al predio de autopartes conocido como "Chile Loco", donde la situación se volvió imparable y el fuego llegó a consumir un total de 40 vehículos entre autos y camionetas, la mayoría sin desarmar completamente.

Gran temor se generó ya que Bomberos tuvo que luchar contra llamas de gran altura y una humareda que cubrió al menos cuatro cuadras del Parque Industrial, además hubo temor porque algunos de los vehículos tenían tubos de GNC.

incendio centenario 3

Centenario sin luz y sin agua

A raíz del fuerte viento, la ciudad se vio durante varias horas sin luz y sin agua en algunos sectores. Desde el municipio no se había emitido ningún comunicado alertando por esta situación. El Comité de Emergencias había informado sobre el pronóstico durante la mañana, pero ninguna autoridad municipal estuvo presente cuando el incendio puso en riesgo al geriátrico o por la caída de árboles.

Como en temporales anteriores, este sábado sólo se vio en acción a Bomberos, Defensa Civil, Limpieza Urbana y personal de la Delegación Zona Sur, intervenir ante lo que ocurría en las chacras y también en viviendas por voladuras de techos.