Nuevas obras para el desarrollo de la trashumancia en el norte neuquino: mejores condiciones para crianceros

Junto a familias crianceras, autoridades y organismos provinciales se da continuidad a proyectos de infraestructura en la huella de arreo entre las invernadas y veranadas.

Con el propósito de evaluar los avances alcanzados y definir nuevas acciones para fortalecer la trashumancia en la provincia , se llevó adelante en Chos Malal una reunión entre la Comisión de Huellas de Arreo (CHA) , representantes de las zonas norte y centro, productores y equipos técnicos.

Durante el encuentro, los participantes repasaron los progresos del plan de infraestructura rural , que contempla mejoras en las huellas de arreo utilizadas por las familias crianceras. Además, se priorizaron nuevas intervenciones y se evaluaron estrategias de coordinación con municipios y comisiones de fomento, destacándose la articulación con el municipio de Chos Malal.

Es así que en esta oportunidad, también se presentó el proyecto de obras correspondiente a la Etapa IV , que da continuidad al trabajo desarrollado en instancias anteriores. Esta nueva fase busca optimizar la movilidad y las condiciones de tránsito de los arreos trashumantes , consolidando un sistema productivo más seguro y sustentable.

Se concretaron hasta el momento 11 refugios, 30 corrales, cinco cargaderos, dos cerramientos, una pasarela y múltiples reparaciones de infraestructura, en 28 locaciones distribuidas en toda la provincia de Neuquén.

proyecto huellas de arreo

La importancia de nuevas obras para el Norte Neuquino

"Ha sido un año de trabajo intenso, a partir de la decisión del gobernador de asignar un presupuesto considerable, del orden de los 200 millones de pesos", manifestó Marcelo Zúñiga, Subsecretario de Producción.

Con el objetivo de hacer un balance del trabajo realizado y planificar la continuidad de obras destinadas a mejorar las condiciones de la trashumancia, se reunieron la Comisión de Huellas de Arreo (CHA) y representantes de las zonas norte y centro, productores y equipos técnicos en Chos Malal.

En este encuentro también se abordaron temas como el acceso a veranadas, vialidad, movilidad y sistemas de riego, además de la reparación de infraestructura rural en distintas zonas de la provincia. Zúñiga señaló que el encuentro en Chos Malal permitió cerrar un año de gestión y rendir cuentas ante los propios productores, la comunidad y el Estado sobre la ejecución de los fondos públicos.

reunion familias crianceras

Al finalizar, se presentó un mapa con la distribución geográfica de las nuevas obras, garantizando una planificación equitativa entre las zonas norte y centro. Zúñiga adelantó que ya se definieron las prioridades para una nueva etapa de trabajo, con presupuesto asignado por el gobernador y el ministerio de Economía, Producción e Industria.

Este proyecto, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, mejora las condiciones en las que productores y productoras trashumantes realizan el arreo y es el resultado del compromiso y la articulación de diversas entidades.

"Esta continuidad permitirá sostener las obras tanto en el centro como en el norte de la provincia, en un momento clave del año, previo a la subida de invernada-veranada, que se adelantó por las condiciones climáticas y la emergencia por sequía", concluyó Zúñiga.