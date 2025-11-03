Ya salieron a la venta las entradas para la Fiesta Nacional de Chivito: los detalles de esta 17° edición

Se trata del evento más convocante que tiene el norte neuquino, con cientos de turistas que llegan a celebrar.

Chos Malal se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción.

La región Alto Neuquén se prepara para recibir una multitud los próximos 21, 22 y 23 de noviembre, con la realización de la 17° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción . Con sede en Chos Malal, se trata del evento más convocante del norte neuquino. Ya se encuentran disponibles las entradas para poder acceder a este evento .

Entre actividades gauchas, gastronomía local y una propuesta renovada en su predio, el encuentro también cuenta con una grilla de artistas destacados, consolidándose esta celebración del norte neuquino como uno de los eventos más representativos de la identidad neuquina.

En diálogo con LU5 , Maximiliano Siri, secretario de Relaciones Institucionales de Chos Malal, brindó detalles del acceso a las entradas para esta fiesta, las financiaciones existentes y los artistas que se presentarán por día.

fiesta del chivito.jpg

¿Cuál es el precio de las entradas en esta 17° edición?

"Hasta el 20 de noviembre, las entradas van a tener un valor promocional, la entrada individual sale 25 mil pesos y el pack de tres entradas, 60 mil. A partir del viernes 21, en boletería, van a salir treinta y cinco mil pesos las entradas", explicó Siri, quien recomendó aprovechar la preventa, destacando que se pueden pagar en doce cuotas con las tarjetas del BPN.

En esta 17° edición que tendrá lugar en Chos Malal, habrá un bono contribución al que podrán acceder quienes asistan a la fiesta o no, por un valor de $80.000 y participar así de 3 importantes premios.

"El primer premio es una Toyota Hilux 4×4, segundo premio, 5 millones de pesos, tercer premio, 3 millones de pesos", detalló. Este bono puede adquirirse sin necesidad de asistir a la fiesta y el sorteo se realizará el domingo antes de las 12 de la noche.

Fiesta del Chivito

Quiénes son los artistas que se presentarán en la Fiesta Nacional del Chivito

Durante las tres noches se presentarán reconocidos artistas nacionales. El viernes 21 de noviembre actuarán Los Campedrinos y Piko Frank; el sábado 22 será el turno de Los Herrera y Los Reales del Valle; mientras que el domingo 23 cerrarán la fiesta Lucas Sugo y Dale Q’ Va.

También tendrán su lugar en el escenario artistas regional, como son Picunches, el grupo Amanecer y las mujeres cantoras. "Son doce horas de escenario, desde las seis de la tarde a las seis de la mañana, entonces hay música para todos los gusto", afirmó el secretario, destacando la variedad de artistas que se encontrarán en la ciudad de Chos Malal durante estos tres días.

Fiesta del Chivito

¿Cuánto sale comer una porción de chivito?: las opciones gastronómicas

En esta ocasión, hay importantes novedades. Según anunció Siri, este año no sólo estará la Globa de Chivos a cargo de Moncho Vaz "que tiene mucha trayectoria en el mundo gastronómico y culinario" con el clásico chivo al asador, sino que también "van a haber clases de cocina en vivo y gastronomía neuquina”, explicó el funcionario.

Los chivos que se encuentra en la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, son animales que los provee la CORDEC (Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú) a raíz de un convenio firmado con el intendente Nicolás Albarracín, resolviendo así la dificultad histórica para conseguir animales de buen tamaño en esta época.

Es así que se destaca que son chivos de la veranada del año pasado: "son animales de entre 12 y 14 kilos, lo que garantiza que vos te sentás a comer un chivo entero y comen bien las personas"

Respecto a los precios, Siri informó que "la porción de chivo con el pan y la ensalada cuesta 60 mil pesos, el medio chivo sale 150 mil pesos y el chivo entero 250 mil pesos". También existe la posibilidad de comprar un chivo congelado para llevar a casa por 180 mil pesos, que se puede reservar anticipadamente llamando al 2942-641556.

precios fiesta del chivito

Ocupación hotelera en Chos Malal: las recomendaciones para el viaje hacia el norte neuquino

En último lugar, el funcionario destacó que hay una alta ocupación para estas fechas: "En este momento estamos rondando el 100% de ocupación hotelera en la localidad de Chos Malal, y en las localidades aledañas estamos superando el 75-80% ampliamente".

A raíz de esto y la gran cantidad de turistas que llegarán, indicó que las rutas están "impecables" y se deberá prestar atención al conducir ya que comienza la temporada de arreos, "entonces mucho cuidado. Hay animales en la ruta, hay piños. Es una cuestión cultural de esta región, hay que respetarlos y estar todos en paz".