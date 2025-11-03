Dólar hoy: el oficial volvió a subir, ¿a cuánto cerró este lunes?

Los analistas no ven aún una corrección de fondo tras la victoria electoral del oficialismo; los dólares financieros repuntaron y el blue se mantuvo estable

El dólar oficial cerró este lunes a $1.500 en el Banco Nación, y el mayorista avanzó $37 (+2,6%) para ubicarse en $1.482 , en una jornada con repuntes en los dólares financieros y una estabilidad relativa del dólar blue , que se mantuvo en $1.445 para la venta.

El mercado cambiario parece continuar en un proceso de reacomodamiento poslectoral , luego de que La Libertad Avanza (LLA) se impusiera en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Pese a que en los días siguientes el tipo de cambio mostró un retroceso —el mayorista había caído $47 la semana pasada—, la baja no fue tan pronunciada como estimaban las consultoras del mercado .

El tipo de cambio mayorista quedó apenas 1% por debajo del techo de la banda cambiaria , actualmente fijado en $1.497,50 . En términos mensuales, la suba de octubre fue del 4,7% , por lo que el retroceso inicial de noviembre aún no logra compensar el alza acumulada.

En tanto, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— se vendió en $1.950 en el mercado oficial.

dolares Fuentes del sector precisaron que la divisa viene de perder $35 este miércoles.

Financieros en alza, estabilidad en el blue

El dólar MEP trepó a $1.486,70, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.506,87. Ambos habían mostrado descensos en la última de octubre, pero volvieron a subir con fuerza en la primera ronda de esta semana.

En contraste, el dólar informal no presentó variaciones significativas. Tras caer $80 la semana pasada, el blue se estabilizó en $1.445, una señal que los operadores interpretan con cautela ante el clima de incertidumbre política y económica.

Expectativas en el mercado: reformas y señales

En la city financiera, las expectativas sobre el tipo de cambio están directamente vinculadas con la capacidad del Gobierno para avanzar con su agenda de reformas. El presidente Javier Milei ratificó esta semana su intención de impulsar cambios estructurales y designó al diputado Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. También oficializó a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, en lugar de Guillermo Francos.

Desde la consultora Max Capital señalaron que estos cambios en el Gabinete fueron recibidos con sensaciones mixtas: “Se valora la alineación con el Presidente, pero se lamenta la pérdida de experiencia que representaba Francos”.

En el mercado de futuros, los contratos a corto plazo mostraron alzas, mientras que los de largo plazo reflejaron cierta cautela. Según los precios implícitos, el tipo de cambio mayorista alcanzaría los $1.479 en noviembre y $1.517 en diciembre, manteniéndose dentro de la banda prevista por el Banco Central.