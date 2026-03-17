Siguen los cambios: renunció el titular de la ANSES, Fernando Bearzi

El ex funcionario era un hombre cercano al ministro Luis Caputo. Ya se conoce quien es el nuevo director del organismo.

Este martes pasado el mediodía, se confirmó la renuncia de quien hasta ahora era el titular ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi.

Borzi había sido designado en el cargo en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. Y era hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

El exfuncionario es Licenciado en Economía y anteriormente se había desempeñado como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Su renuncia fue presentada tras un acuerdo con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, quien quiere darle una impronta distinta al area.

Por otro lado, la ministra ya decidió que quien quedará a cargo de este organismo del Estado es Guillermo Arancibia, quien trabajaba como Director General Unidad de Gabinete de Asesores de ANSES.

Quién es Bearzi, el ahora ex titular de ANSES

Bearzi fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso durante un breve tiempo al inciio de la gestión libertaria, como también formó parte de R. García & Asociados entre 1988 y 1995.

Un año después, fundó una consultora llamada Bearzi & Asociados y fue titular de su firma hasta 2015. También fue director por Anses en Edenor en 2016 y fue ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020.

Por otro lado, entre 2020 y 2023 fue director académico Posgrado de Finanzas de la UCA, presidente BICE durante un breve lapso en el inicio del mandato libertario y subdirector ejecutivo de operaciones del FGS desde marzo.

Renuncia Bearzi

Con este cambio, desde el Gobierno esperan comenzar una nueva gestión basada en "la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo".

Esta salida, a su vez, se enmarca en una dinámica interna de cambios. Tras el cierre del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo dio lugar a un cambio clave en el Ministerio de Justicia que comandaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfíl judicial que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Por orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tandem judicial fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

Programa de retiros voluntarios de ANSES

Este organismo se encuentra en un complejo proceso de cambios también, ya que este lunes se conoció que la cartera tlanzó un plan de retiros voluntarios en coordinación con el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Ese programa-que salió publicado en el Boletín Oficial con firma de Bearzi, que hoy dejó el organismo- está dirigido a empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

El mecanismo permite que empleados del organismo acuerden la finalización definitiva de su relación laboral por mutuo acuerdo.

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El programa alcanza a trabajadores de ANSES que cuenten con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo.

La implementación estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, que deberá llevar adelante los procedimientos operativos y aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación que firmarán los empleados.

Según establece la normativa, los acuerdos deberán celebrarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Para ello, se habilita a los representantes legales del organismo a intervenir en nombre de ANSES durante el proceso.