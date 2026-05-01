El mapa laboral de Neuquén: Vaca Muerta, la creación de empleo y los salarios por sector

La provincia muestra números que la separan del promedio nacional: baja desocupación, creación de trabajo privado y el sueldo promedio más alto del país.

Neuquén llega al Día del Trabajo de este 2026 con indicadores que la ubican en un lugar de privilegio en el contexto nacional. En el cuarto trimestre de 2025, el aglomerado Neuquén-Plottier que mide el INDEC , registró una desocupación del 2,3%, frente al 7,5% de los 31 aglomerados urbanos del país.

La misma medición marcó para Neuquén-Plottier una tasa de actividad del 45,6% y una tasa de empleo del 44,6%. En números simples, el INDEC estimó 150.000 personas económicamente activas y 146.000 ocupadas en ese aglomerado. Dentro de la Patagonia, la desocupación promedio fue del 4,8%, también por encima del registro neuquino.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , Neuquén sumó 7.306 puestos privados registrados entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Eso implicó un crecimiento acumulado del 5,1%. En enero de 2026, además, el empleo privado tuvo una suba mensual del 1,2%, en un contexto nacional con estas variables en caída. Este desempeño ubica a Neuquén entre las únicas dos jurisdicciones del país que lograron generar empleo en ese período, seguida por Río Negro.

empleo petroleros trabajadores -VALIDA 1200-

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo también permite mirar el volumen del empleo cubierto en la provincia. En noviembre de 2025, Neuquén registró 257.869 personas trabajadoras en unidades productivas y 9.238 empleadores asegurados o afiliados. En noviembre de 2023, la misma serie mostraba 217.851 personas trabajadoras y 9.049 empleadores. Es decir, el sistema sumó 40.018 personas cubiertas en dos años dentro de las unidades productivas.

En el plano nacional, en noviembre de 2023, la SRT registraba 9.840.290 personas trabajadoras en unidades productivas en todo el país. En noviembre de 2025, el número bajó a 9.566.573. En el mismo período, la cantidad de empleadores pasó de 511.337 a 490.419. El contraste deja a Neuquén en una posición poco frecuente: creció mientras el sistema nacional perdió cobertura y empleadores.

Vaca Muerta ordena la demanda, pero no sobra

El motor más visible del empleo neuquino sigue siendo Vaca Muerta, que no sólo mueve puestos directos en petróleo y gas. También empuja transporte, construcción, servicios especiales, gastronomía, hotelería, comercio y capacitación. Sin embargo, ante la expectativa nacional que hay respecto de Neuquén, el propio gobernador Rolando Figueroa salió a plantear que “para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo” y remarcó que “no nos sobra ningún puesto de empleo”.

Figueroa sostuvo, además, que “para tener trabajo en Neuquén hay que formarse” y vinculó esa estrategia con el Instituto Vaca Muerta. El dato apunta al corazón del mapa laboral: hay demanda, pero no cualquier perfil entra al circuito que mejor paga y más crece.

Inversión y empleo: la apuesta oficial

En este contexto, la subsecretaría de Industria y Modernización, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, informó que el programa Invierta en Neuquén ya registró la adhesión de 107 empresas, en su gran mayoría de origen neuquino.

La iniciativa incluye exenciones impositivas (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) para los proyectos aprobados, asegura estabilidad fiscal por 10 años a los beneficiarios. Prevé dos regímenes de presentación de proyectos. En el régimen simplificado se inscribieron 91 empresas -77 de ellas neuquinas- con 8 proyectos industriales presentados. En tanto, el régimen general cuenta con 16 empresas registradas, de las cuales 14 son locales, y suma 6 proyectos ingresados. En todos los casos se trata de iniciativas de carácter industrial, mayormente vinculadas a servicios para la industria hidrocarburífera, además de propuestas en logística, distribución y un proyecto del rubro alimenticio orientado al embotellamiento de agua.

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La Provincia busca canalizar esa demanda a través de Emplea Neuquén, el programa de capacitación e intermediación laboral que vincula empresas con personas que buscan trabajo. Según datos oficiales, hay 812 empresas inscriptas en la plataforma. Neuquén capital concentra 612 firmas, seguida por Villa La Angostura, Plottier, San Martín de los Andes y Centenario.

La composición de esas empresas también marca el pulso de la economía local. El rubro comercio lidera con 148 firmas, seguido por construcción con 88, gastronomía con 72, servicios petroleros con 40, hotelería con 36, educación con 26, salud con 24, y los sectores automotriz y transporte con 22 empresas cada uno.

En paralelo, el Registro Informático de Empleadores —RIdE— ya reunió 417 firmas desde su lanzamiento, según informó la Provincia. La herramienta apunta a digitalizar registros, ordenar documentación laboral y vincular a las empresas con programas como Compre Neuquino, Emplea Neuquén y la Ley Kimun.

En promedio, los salarios más alto del país

En este contexto, además, Neuquén lidera el ranking nacional de salarios privados. Según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Capital Humano, publicados para septiembre de 2025, el salario neto promedio de los trabajadores registrados neuquinos llegó a $2.716.975. La media nacional se ubicó en torno a $1.492.250.

El promedio provincial se explica, en buena parte, por el peso petrolero. Los trabajadores vinculados al petróleo y gas promediaron un ingreso neto de $5.691.351 en septiembre de 2025. También tuvieron salarios altos los rubros de electricidad y agua, con $4.309.483, y manufactura de productos químicos, con $4.224.846.

La distancia aparece cuando se miran otros sectores. El comercio minorista promedió $1.367.747 netos; la enseñanza privada $1.279.916; hotelería, gastronomía y hospitalidad, $1.485.730; salud privada, $1.828.302; estudios jurídicos y contables, $1.765.805; inmobiliarias, $1.220.069; construcción, $2.444.708; transporte de carga y pasajeros, $3.245.592; y eliminación de desperdicios, $3.141.179.

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Los sueldos testigo del Ministerio de Economía de Neuquén para enero de 2026 detallan que en el escalafón general de la Ley 2265, los sueldos netos iban de $1.096.503 en la categoría más baja a $1.402.628. En el caso de los docentes, un maestro de grado tenía un ingreso neto desde $1.274.426 con 4 años de antigüedad hasta $1.923.767 con 24 años.

En lo que refiere a la Policía, un agente ingresante cobraba $1.652.804 netos y un Comisario Inspector cerca de 5 millones. En Salud, un médico con dedicación exclusiva sin antigüedad percibía $2.891.498 netos y un director de Hospital llegaba a $4.839.077; en enfermería, un técnico cobraba $1.805.217 y un auxiliar, $1.563.213.

Cabe destacar que con el reciente pago de haberes, los trabajadores de la administración pública provincial recibieron un aumento del 9,13%, acorde al ponderado de la inflación provincial y nacional en el primer trimestre del 2026.

El costo de vida

La inflación provincial suma presión. En marzo de 2026, el IPC Neuquén aumentó 3,5%, acumuló 8,8% en el año y llegó a 35,9% interanual. Los rubros con mayores subas fueron Educación, Vivienda y Prendas de vestir. En particular, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles subió 5,7%.

El alquiler ya pesa fuerte en el presupuesto familiar y, según la Encuesta Inquilina realizada por Protección al Consumidor de la Provincia, Neuquén presenta -en promedio- los alquileres más caros del país. Un alquiler de un ambiente promedia los $830.000, mientras que a nivel nacional promedia en $600.000. Además, Neuquén es, de las zonas encuestadas, la que más porcentaje de ingreso familiar implica la vivienda: un 50%.

Además, la misma encuesta reveló que el 74,1% de los inquilinos tenía deudas activas y el 52,5% se endeudó para pagar el alquiler.

Ahí aparece la contracara del buen promedio salarial: para quien cobra dentro del circuito petrolero, el costo neuquino puede ser absorbido con más margen. Para docentes, estatales de categorías iniciales, empleados de comercio, gastronómicos, trabajadores de servicios o familias con un solo ingreso formal, la cuenta mensual queda mucho más ajustada.