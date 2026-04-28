Ford Pro refuerza su apuesta en Neuquén con una gama de vehículos pensados para el trabajo y el desarrollo productivo

Con una amplia financiación con todos los bancos, la agencia Fiorasi ofrece una renovada propuesta de camionetas 4x4 y 4x2 y utilitarios.

En un contexto donde la actividad económica de la región patagónica continúa en expansión -con Vaca Muerta como uno de los principales motores- las automotrices ajustan su oferta para responder a las demandas concretas del sector productivo. En ese escenario, Ford avanza con una estrategia clara: consolidar su línea Ford Pro, orientada específicamente al trabajo en campo, la logística y el transporte de personal.

La presentación de este nuevo catálogo, que incluye variantes de la Ford Ranger y de la Ford Transit, no es casual. Responde a una necesidad concreta del mercado: contar con vehículos robustos, versátiles y tecnológicamente preparados para operar en entornos exigentes, como los caminos petroleros, las rutas rurales o los circuitos logísticos de la región.

Uno de los anuncios más relevantes dentro de esta renovación es la ampliación de la gama de la Ranger en su versión de trabajo, especialmente dentro del catálogo XL. Según explicó a LM Neuquén Lautaro Iman, gerente comercial de la agencia Fiorasi de Ford en Neuquén, las nuevas configuraciones apuntan directamente al usuario productivo.

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“Desde el inicio de Expoagro se lanzó una renovación en Ranger con alternativas que van desde opción chasis, cabina simple y también una novedad importante: la incorporación de caja automática en unidades de trabajo”, detalló.

Hasta hace poco, las versiones destinadas al trabajo más duro estaban casi exclusivamente asociadas a transmisiones manuales. La llegada de opciones automáticas en este segmento marca un cambio significativo, ya que facilita la conducción en trayectos largos o en condiciones complejas, reduciendo el desgaste del conductor y mejorando la eficiencia operativa.

Dentro de la oferta actual se destacan versiones como la Nueva XL Chasis, las configuraciones de cabina simple -disponibles en tracción 4x2 y 4x4- y las variantes de cabina doble, que amplían el espectro de uso. Estas últimas permiten combinar tareas laborales con el traslado de personal, una necesidad frecuente en industrias como la petrolera, la construcción o el agro.

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La estrategia de Ford es clara: ofrecer una herramienta de trabajo adaptable a distintas realidades. Desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas pueden encontrar una configuración acorde a sus necesidades, con la posibilidad de escalar en equipamiento y confort hasta versiones más completas.

Transit: soluciones para logística y transporte de personal

En paralelo, la línea de utilitarios también suma protagonismo con la consolidación de la Transit, que se posiciona como una de las opciones más completas para transporte y logística.

La gama incluye versiones como Transit Van, Transit Chasis y Transit Minibus, cada una pensada para un uso específico. Desde el traslado de mercadería hasta el transporte de cuadrillas de trabajo, estas unidades buscan responder a la creciente demanda de movilidad eficiente en la región.

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“Estamos ofreciendo opciones que arrancan en chasis, furgones medios o largos, con techo normal o elevado. Es una gama muy amplia que se adapta a distintas necesidades operativas”, explicó Iman.

En zonas como Neuquén, donde las distancias son extensas y las condiciones de trabajo pueden ser exigentes, la versatilidad de la Transit se vuelve un diferencial clave. La posibilidad de configurar el vehículo según el tipo de carga o cantidad de pasajeros permite optimizar recursos y mejorar la productividad.

Más allá de la mecánica o las configuraciones, uno de los pilares de Ford Pro es la incorporación de tecnología aplicada a la gestión de flotas. Tanto la Ranger como la Transit incluyen sistemas de conectividad que permiten monitorear el estado del vehículo en tiempo real.

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A través de plataformas digitales, los usuarios -especialmente empresas- pueden acceder a información clave sobre el funcionamiento de sus unidades. Esto incluye desde indicadores de mantenimiento hasta alertas preventivas que ayudan a evitar fallas.

“El gerente de flotas puede identificar problemas, pero también prevenirlos. El sistema muestra recordatorios, niveles de aceite y otros indicadores que mejoran la eficiencia y reducen imprevistos”, señaló Iman.

Este enfoque apunta directamente a la rentabilidad del negocio. En sectores donde cada hora de inactividad implica pérdidas económicas, contar con herramientas de monitoreo se vuelve fundamental.

Pensados para Vaca Muerta

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva línea es su adaptación a las condiciones específicas de la región. Tanto la Ranger como la Transit están diseñadas con configuraciones que responden a las exigencias de la industria energética.

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Los caminos de ripio, el polvo, las largas jornadas de uso y las condiciones climáticas variables requieren vehículos preparados. En ese sentido, Ford Pro incorpora soluciones que refuerzan la durabilidad y el rendimiento de sus unidades.

“Están pensadas con alternativas y complementos que las preparan para los caminos de la industria que más se destaca en Neuquén”, explicó el gerente comercial.

Esta orientación no solo responde a una demanda actual, sino que también anticipa el crecimiento sostenido de la actividad en la región.

Opciones de financiación para impulsar la compra

Otro eje central de la propuesta es el acceso a financiamiento. Ford desarrolló distintas herramientas para facilitar la adquisición de estas unidades, tanto para empresas como para particulares.

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Uno de los principales aliados es el ICBC, que actúa como financiera de la marca. A través de este convenio, se ofrecen opciones con tasa cero -en esquemas UVA o tradicionales- que permiten financiar entre el 50% y el 60% del valor del vehículo.

Además, el leasing se posiciona como una alternativa cada vez más utilizada en el segmento corporativo. Este sistema permite financiar hasta el 100% del valor del bien sin afectar la capacidad crediticia de la empresa.

También se suman opciones a través de entidades como el Banco Nación y Banco Santander, que ofrecen líneas específicas para vehículos comerciales, con altos niveles de financiación y procesos ágiles.

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Una de las novedades más relevantes es la ampliación del acceso a precios de fábrica. Tradicionalmente, este beneficio estaba reservado a compras corporativas de flotas, pero ahora también se extiende a autónomos y emprendedores.

“Estamos invitando al emprendedor que quiera empezar con una unidad a negociar precios directos con fábrica a través de Ford Pro”, explicó Iman.

Este cambio representa una oportunidad significativa para pequeños productores o trabajadores independientes, que pueden acceder a condiciones más competitivas sin necesidad de adquirir múltiples vehículos.

Postventa y expansión regional

El crecimiento de Ford Pro en la región también se apoya en una red de servicios en expansión. El grupo concesionario reforzó su presencia con nuevas instalaciones y mejoras en la atención postventa.

Entre los avances se destaca la apertura de un nuevo concesionario en Cipolletti, que no solo amplía la capacidad comercial, sino también la operativa, con talleres más grandes y mejor equipados.

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Además, se incorporaron talleres móviles que permiten realizar servicios en campo, una solución clave para empresas que operan en zonas alejadas.

A futuro, el proyecto incluye la instalación de un centro de servicio en el corazón de Vaca Muerta, lo que reduciría tiempos de espera y mejoraría la respuesta ante contingencias.

Consecionaria Ford Fiorasi

La apuesta de Ford Pro en Neuquén no es aislada. Forma parte de una estrategia más amplia que busca posicionar a la marca como un socio clave para el desarrollo productivo.

La combinación de vehículos robustos, tecnología de gestión, financiamiento accesible y una red de en expansión configura una propuesta integral, pensada para acompañar a quienes impulsan la economía real.

En una región donde el trabajo no se detiene, contar con herramientas confiables y adaptadas marca la diferencia. Y en ese camino, Ford Pro busca consolidarse como una opción cada vez más relevante para el campo, la industria y el transporte.