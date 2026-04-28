Cada vez más personas quieren que sus ahorros rindan. ICBC ofrece herramientas concretas para dar el primer paso, desde $1.000 y desde el celular.

Cómo hacer rendir tu plata con una estrategia sólida

En un contexto donde el dinero pierde valor si no se mueve, cada vez más personas buscan alternativas para invertir. ICBC propone un enfoque que combina estrategia, asesoramiento profesional y herramientas digitales para ordenar las decisiones financieras.

Hoy, invertir dejó de ser una práctica exclusiva de especialistas para convertirse en una necesidad concreta para cualquier persona que quiera sostener o mejorar su poder adquisitivo.

Uno de los errores más frecuentes es invertir sin un objetivo definido. No es lo mismo ahorrar para un gasto cercano que para el largo plazo, ni es igual la tolerancia al riesgo en cada caso. Por eso, una estrategia eficiente se construye sobre tres variables: horizonte de inversión, nivel de riesgo y necesidad de liquidez.

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Plazo Fijo ICBC: Simple y seguro

Para quienes buscan dar ese primer paso con seguridad, el Plazo Fijo ICBC, hacés crecer tu plata de forma simple y segura. Podés simular tu inversión en sus canales digitales y conocer la rentabilidad que obtenés según el plazo y el monto.

Sus características principales incluyen:

Podés simular tu plazo fijo en Online Banking o ICBC Mobile Banking.

Invertís desde $1.000.

Tenés plazos desde 30 días.

Sabés de antemano cuánto vas a ganar.

Podés gestionarlo 100% online, estés donde estés o hacerlo en tu sucursal ICBC.

Invertir no es elegir un activo, es armar una estrategia.

Para resolver esto, ICBC desarrolló distintas soluciones que ya integran esa lógica.

Por un lado, los Fondos Alpha Planeamiento permiten invertir en un único fondo que ya está diversificado según el perfil del inversor. Son una alternativa para quienes quieren empezar sin necesidad de seleccionar instrumento por instrumento.

Por otro, las carteras o mix de inversiones combinan distintos activos —bonos, acciones y fondos— en proporciones definidas por especialistas. El objetivo es equilibrar riesgo y rendimiento sin depender de decisiones individuales.

“La parte más difícil no es invertir, es decidir cómo combinar los activos. Eso es lo que resolvemos desde el banco”, explican desde ICBC.

Pesos: el corto plazo también importa

Otro punto clave es qué hacer con el dinero del día a día.

El sueldo recién acreditado o los fondos que se van a usar en el corto plazo suelen quedar inmovilizados. En un contexto inflacionario, eso implica pérdida de valor.

Para esos casos, ICBC ofrece alternativas como:

Alpha Pesos, con rendimiento diario y disponibilidad inmediata

Alpha Ahorro, con liquidez en 24 horas

Son instrumentos pensados para integrar la inversión al uso cotidiano del dinero.

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Dólares: no alcanza con guardarlos

Aunque el dólar sigue siendo una referencia de ahorro, también está expuesto a la inflación internacional.

Por eso, cada vez más inversores buscan alternativas para poner esos dólares a trabajar.

Entre las opciones disponibles aparecen:

Alpha Dólar, para mantener liquidez

Fondos con exposición regional como Alpha Latam

Obligaciones Negociables, que permiten invertir en empresas y obtener interés

Incluso existen fondos como Alpha Retorno Total, que buscan oportunidades en distintos contextos con una gestión activa.

Todo desde el celular, con un experto al lado

Con ICBC Mobile Banking podés operar fondos, bonos, acciones, Dólar MEP y Cedears.

Pero el diferencial no está en el acceso, sino en cómo se construye la estrategia.

En ese sentido, ICBC busca posicionarse como un banco experto en inversiones, combinando:

Productos en pesos y dólares

Gestión profesional

Acceso digital

Asesoramiento personalizado

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¿Tus objetivos de inversión tienen un plan?

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¿Cómo combinar distintas inversiones en una sola estrategia?

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En un escenario donde el dinero quieto pierde valor, invertir deja de ser una opción y pasa a ser una decisión necesaria. La diferencia está en cómo se hace.

Porque invertir no es una acción aislada, es una estrategia que se construye en el tiempo.