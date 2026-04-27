Reclamo y acampe a la vera de la ruta: vecinos del Chañar exigen obras de electricidad

Tras seis años de promesas, decidieron montar una protesta a la vera de la ruta para exigir luz en el barrio.

Reclamo y acampe a la vera de la ruta: vecinos exigen obras de electricidad en el barrio

Vecinos de San Patricio del Chañar reclaman que se avance con las obras para tener luz en el barrio. El momento de mayor tensión se vivió esta mañana cuando intentaron cortar la ruta , pero fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. Tras el desalojo, decidieron acampar a un costado de la vía.

En diálogo con LM Neuquén, Victoria, vecina de la picada 3 Sur del barrio Costa Verde, aseguró que la obra de luz les está siendo prometida hace seis años pero no hay avances.

Además, aclaró que ya se cumplieron con todos los trámites administrativos requeridos, incluyendo la obtención de la nomenclatura catastral otorgada por el municipio para convertirse en contribuyentes y así poder afrontar el costo de la obra. Sin embargo, a pesar de que los trabajos debían haber comenzado hace dos meses, hasta el momento no sucedió.

Intento de corte y acampe indeterminado

Ante la falta de respuesta, un grupo de residentes intentó realizar un corte sobre la Ruta 7 durante la madrugada de hoy. Sin embargo, personal de la Policía del Neuquén llegó al lugar para evitar la interrupción del tránsito.

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Durante el procedimiento se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos. "Nosotros en ningún momento faltamos el respeto ni hicimos algo que perjudicara a las personas que circulan por la ruta ni a la policía", aclaró la vecina y agregó que si fueron reprimidos y amenazados por la policía.

Luego de la intervención policial, los vecinos se colocaron a la vera de la ruta, sobre un camino alternativo paralelo y decidieron acampar hasta recibir una solución. "Nos vamos turnado con los vecinos, yo estoy desde las 4 de la mañana y voy a seguir hasta mañana", contó Victoria.

Entrada la noche los presentes comenzaron a calefaccionarse con leña y cocinaron un guiso popular con alimentos llevados por ellos mismos: "todo es a pulmón, entre nosotros, nadie ha venido a dejarnos nada ni acercarse".

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Actualmente, 25 personas se encuentran en el lugar, pero el número de familias damnificadas asciende a 58. "Hasta que no tengamos una respuesta y veamos con nuestros propios ojos que se empieza a trabajar, no nos vamos a mover de acá. Esa es la decisión que tomamos", aseguró la vecina.

El municipio y un intento de diálogo fallido

Durante la jornada, el municipio le pidió a los vecinos que se acercaran a dialogar, pero la propuesta fue rechazada. "Nos pidieron que fuéramos dos representantes al municipio, pero les dijimos que no, que si querían dialogar que se acercaran ellos acá para hablar con todos", explicó Victoria.

La vecina justificó la negativa en el largo historial de gestiones sin resultado. "Esta lucha viene hace seis años. Ya fuimos muchas veces", remarcó. Según detalló, la obra fue firmada el 9 de septiembre de 2024, sin embargo, hace dos meses venció el plazo en el que la obra ya tendría que estar terminada y todavía ni siquiera comenzó.

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Hasta el momento, ningún funcionario municipal se acercó al acampe. "Nadie se ha acercado a hablar con nosotros, nadie", aclaró Victoria. "Esperemos que esto llegue a su fin lo antes posible, cerró.