Estafas con alquileres en redes sociales: crecen las denuncias en Neuquén

El bajo costo de los alquileres suele ser la primera alerta. Cómo detectar posibles estafas y dónde pedir asesoramiento.

Los grupos de Facebook son los más utilizados para ofrecer y buscar alquileres en Neuquén.

Las estafas vinculadas a alquileres publicados en redes sociales siguen en aumento en Neuquén y la región. Ante la cantidad de denuncias recibidas, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial lanzó una campaña de prevención con recomendaciones para evitar caer en estas maniobras.

En diálogo con LU5 el sargento Santiago Verdugo advirtió que en el último tiempo se registró un crecimiento sostenido de este tipo de fraudes, que apuntan a personas que buscan alquilar viviendas o alojamientos temporarios.

“Nos han llegado varias denuncias de gente que cae en esta estafa. La mayoría de las publicaciones intenta captar al interesado con precios muy bajos y requisitos mínimos” , explicó.

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El gancho: alquileres baratos y urgencia para transferir dinero

Según detalló el efectivo, el patrón se repite en la mayoría de los casos. Las publicaciones muestran fotos reales de propiedades, pero tomadas de perfiles legítimos o avisos verdaderos.

El engaño comienza cuando el supuesto dueño o intermediario solicita una seña para “reservar” el lugar y asegura que hay mucha demanda para generar apuro en la víctima.

“Siempre recomendamos no realizar ningún tipo de transferencia sin antes ver el lugar personalmente. El bajo costo es la principal alerta”, remarcó.

alquileres estafas

La dinámica suele seguir dos caminos:

Tras recibir la seña, el estafador corta la comunicación y bloquea a la víctima .

. En otros casos, insiste para que envíen más dinero con excusas como depósito o gastos administrativos , presuntos errores.

En general, los montos iniciales no son altos, lo que aumenta la probabilidad de que las personas acepten transferir el dinero sin sospechar.

Cómo detectar una posible estafa

Desde Delitos Económicos recomiendan prestar atención a señales clave:

Precios muy por debajo del promedio del mercado.

Solicitud de transferencias rápidas para “reservar”.

Urgencia y presión para cerrar la operación.

Contacto exclusivo por redes sociales o mensajería.

Fotos reales pero sin posibilidad de visitar la propiedad.

Los grupos de Facebook suelen ser los más utilizados para ofrecer y buscar alquileres en Neuquén de manera pública y gratuita. Uno de ellos cuenta con 127.622 miembros que minuto a minuto realizan publicaciones; siendo los más codiciados los alquileres particulares para ahorrar gastos administrativos que conllevan los contratos por inmobiliaria, pero tienen más riesgos de caer en una estafa.

“Si la mayoría de los alquileres ronda los 500 mil pesos y aparece uno a 250 mil, ahí hay que dudar”, explicó Verdugo.

Qué hacer si fuiste víctima

La Policía insiste en que es fundamental denunciar. Las víctimas deben acercarse a la comisaría más cercana o al Departamento de Delitos Económicos con el comprobante de transferencia.

En este sentido, indicó que las investigaciones se apoyan en convenios con bancos y billeteras virtuales que permiten rastrear el dinero.

De hecho, durante este año se realizaron allanamientos en la provincia de Río Negro que permitieron desarticular una banda dedicada a este tipo de fraudes.

Estafas alquileres on line.jpg Los estafadores aprovechan cualquier hueco para meterse en las redes ofrecer productos falsos y pedir transferencias.

El comisario indicó que también pueden denunciar quienes detecten que están usando fotos de su propiedad sin autorización, ya que en esos casos existen dos víctimas: quien transfiere el dinero y el dueño del inmueble.

Dónde pedir asesoramiento por estafas con alquileres

El Departamento de Delitos Económicos funciona en Ministro González 370 y dispone de una línea telefónica para consultas: 299 6344485.

Desde la Policía recomiendan utilizar plataformas oficiales o aplicaciones específicas de alquileres y desconfiar de ofertas tentadoras en redes sociales, especialmente ante fines de semana largos o vacaciones, cuando este tipo de publicaciones se multiplica.

La advertencia es clara: si el precio parece demasiado bueno para ser real, probablemente sea una estafa.