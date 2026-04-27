Nuevo sueldo mínimo de los petroleros: cuánto cobran de piso los trabajadores en mayo 2026

Los petroleros de Vaca Muerta tendrán un nuevo sueldo mínimo en mayo de 2026 , según las últimas paritarias del sector.

Los trabajadores petroleros de la región de Vaca Muerta tendrán un nuevo aumento salarial que, entre sus ventajas, subirá la remuneración básica y elevará el piso de ingresos mínimos para los empleados del sector. Este incremento forma parte del acuerdo de paritarias del período abril 2025-marzo 2026, y se pagará en mayo 2026 por los salarios de abril.

El entendimiento fue firmado por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos ( CEPH ) y la Cámara de Servicios Petroleros ( CASEPE ) junto con los sindicatos de Petroleros Privados y del personal jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Fuentes gremiales remarcaron que el acuerdo alcanzado busca compensar parte de la inflación registrada en ese lapso y garantizar una recomposición salarial significativa para los trabajadores petroleros , además de anticipar cómo continuarán gestionándose las mejoras en el próximo tramo de negociaciones.

p03-f02-trabajadores-petroleros.jpg Con este aumento, se cierra el período paritario de abril 2025-marzo 2026.

Cuánto aumentarán los salarios de los petroleros en mayo 2026

El acuerdo que marca el final de la paritaria anual fijó una recomposición salarial del 8,6% que ya se aplicará en la próxima liquidación.

Sin embargo, el impacto real en los haberes de bolsillo de abril respecto del mes anterior será del 7,68%, marcando una diferencia entre ambos porcentajes. Según el análisis técnico difundido tras la firma, esta diferencia se genera tras la aplicación de los descuentos habituales, aportes y a la estructura salarial vigente dentro de la actividad.

Para las operadoras y empresas de servicios que desarrollan actividad en la principal formación no convencional del país, el cierre de la negociación aporta previsibilidad en materia de costos laborales y permite avanzar con las liquidaciones del mes en curso con valores ya definidos.

De todos modos, el acuerdo aún debe ser homologado por las autoridades laborales para completar su vigencia administrativa, aunque ante el atraso en las negociaciones, estiman que se acelerarán los trámites, especialmente porque se trata de un sector de máxima prioridad para el gobierno por la generación de divisas. "Si no se autoriza, podría disparar un duro conflicto en Vaca Muerta", afirmaron desde los gremios.

Trabajadores realizan una maniobra en la boca del pozo, en una torre en Vaca Muerta. Trabajadores realizan una maniobra en la boca del pozo, en una torre en Vaca Muerta.

Se estima que, una vez que el acuerdo sea homologado, se reactivarán las negociaciones entre los sindicatos y las cámaras patronales de cara a la paritaria 2026-2027. Lo cierto es que, con el aumento obtenido, se desactivan las posibilidades de medidas de fuerza en la actividad petrolera y, sobre todo, en la cuenca de Vaca Muerta, uno de los puntos económicos fuertes que el Gobierno nacional sigue con mayor atención.

Nuevo salario mínimo de los petroleros de Vaca Muerta en mayo 2026

Uno de los puntos más relevantes del nuevo esquema es la actualización del salario bruto mínimo. Si se toma en cuenta una jornada de ocho horas, desde abril 2026, ningún trabajador del sector ganará menos de $3.914.000, siendo una de las remuneraciones básicas más altas del mercado laboral argentino.

El acuerdo salarial también actualiza el valor de la vianda alimentaria, que queda establecido en $35.848,95 por la jornada estándar. En cambio, se mantiene sin modificaciones el adicional específico denominado “Vaca Muerta”, que continuará en $380.000 hasta la próxima negociación salarial prevista para el período 2026-2027.

trabajadores-seguridad-vaca-muerta.jpg El salario mínimo del sector superará los $3,9 millones a partir de abril.

Por último, el entendimiento incorpora una contribución sindical extraordinaria y por única vez de $151.000 por trabajador. Ese monto será abonado junto con los aportes del mes de abril, con vencimiento en mayo próximo.

El acuerdo llega en un contexto donde Vaca Muerta mantiene un rol estratégico en la producción energética argentina y concentra buena parte de las inversiones del sector. La formalización de este cierre paritario da certidumbre a los equipos de recursos humanos y contabilidad de las operadoras activas en la cuenca.