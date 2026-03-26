Instituto Vaca Muerta: cifras que sorprenden del centro de formación clave para la industria

La primera tanda de estudiantes ya está cursando en la institución. El origen del alumnado y qué buscan con la propuesta educativa. Quiénes procuran ser incorporados como docentes.

Con la primera cohorte de estudiantes cursando en el flamante Instituto Vaca Muerta (IVM) , aún sorprenden las cifras de convocatoria que generó la apertura del centro de formación en gas y petróleo. Más de 17 mil personas se inscribieron para cursar y más de 6200 enviaron sus currículums para formar parte del plantel docente.

El director general del Instituto Vaca Muerta , Gustavo Livoreiro , expresó que “nos sorprendió gratamente la interacción con la sociedad”. En este contexto, informó que “más de 33 mil personas ingresaron a la página web para interiorizarse, 17 mil se inscribieron y se recibieron 6200 curículum vitae para dar clases”.

Al ser consultado por el perfil de interesados e interesadas en cursar, Livoreiro manifestó que “en su gran mayoría son jóvenes de 20 a 35 años, pero también hay gente mayor, algunos vinculados a la industria, otros que no tienen nada que ver, pero el común denominador es gente ávida de trabajo”.

Origen de los estudiantes

Sobre la procedencia, informó que “hay inscriptos de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Salta, Chubut, San Luis, Misiones, La Rioja, Chaco, Río Negro y Catamarca. Hay que pensar que vienen personas de Tandil, de Ezeiza, de otras provincias que se van a mudar a Neuquén mientras duran los cursos”.

Cabe recordar que las prioridades son, siempre, para los neuquinos tanto en la capacitación como en el acceso a los puestos de trabajo.

El desglose de datos indica que la mayor concentración de inscriptos fue de Neuquén con el 55,25%; Río Negro con el 21,99%; Buenos Aires con el 6,02% y Mendoza el 3,23%. El análisis de registros por género muestra que el 66% son varones, y el 34%, mujeres.

IVM

Requerimientos de la industria

El Instituto Vaca Muerta funciona en el Polo Científico Tecnológico, “reúne lo que requiere la industria con simuladores de perforación, de manejo, todo concentrado en el edificio para clases de teoría y práctica usando las mismas máquinas que se encuentran en campo”, destacó el director general del IVM y agregó que de esta manera se garantiza “la excelencia en seguridad y en lo operativo”.

Actualmente 672 estudiantes comenzaron los trayectos de seis cursos: tres de Seguridad Operativa en Yacimientos, uno de Operador de Perforación, uno de Operador de Fractura Hidráulica y uno de Operador Instrumentista Industrial.

La oferta inicial incluye cursos de perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico, y seguridad operativa en yacimientos. Los trayectos formativos tienen una duración aproximada de cuatro meses y combinan la teoría con prácticas intensivas mediante simuladores, laboratorios y experiencias en campo.

La previsión es que egresen entre 2.000 y 3.000 estudiantes por año. Los cursos cuentan con certificación del Consejo Provincial de Educación (CPE).

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El objetivo es brindar formación técnica específica para que los trabajadores puedan incorporarse rápidamente a una industria que se proyecta como uno de los motores económicos más importantes del país.

El acompañamiento del sector productivo también es una pieza central del proyecto. Más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética participan del desarrollo del Instituto aportando experiencia técnica y colaborando en la definición de contenidos formativos alineados con las necesidades de la actividad.