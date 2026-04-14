Con el IPC de marzo, ¿de cuánto será el aumento en los sueldos para los estatales de Neuquén?

El número surge de la primera actualización de los salarios por inflación del año. Lo percibirán con los haberes de abril.

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de abril el primer aumento en los haberes de la pauta salarial de este 2026, a partir de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un mecanismo que se repetirá, como viene ocurriendo en años anteriores, a partir del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no sólo percibirán estas actualizaciones sino también, para el caso de los docentes, el cobro de un bono (el segundo) en septiembre, dado que ATEN selló su acuerdo de manera anual.

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del primer trimestre (enero, febrero y marzo), lo que dio el número final que, según se informó desde el Ministerio de Economía a LM Neuquén , será del 9,13 por ciento .

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento había impactado con los salarios de enero.

Mesa de negociación ATE

Según el acuerdo, al final de cada trimestre se calcula la variación de precios en base a las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a marzo arrojó 3,5%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 3,4 por ciento.

Los aumentos

En este año los estatales neuquinos ya recibieron un incremento en sus haberes en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre del año pasado (octubre, noviembre y diciembre).

La segunda variación se dará ahora, con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que el 31 de julio los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibirán un incremento salarial por tercera vez en el año, a partir del cálculo de inflación que surja de abril, mayo y junio.

Con esta misma fórmula, el siguiente aumento salarial se concretará con los salarios de octubre, donde los trabajadores estatales recibirán una suba en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y el último se cancelará tomando el cálculo de octubre, noviembre y diciembre.

SFP Firman acuerdo paritarias ATE Gobierno (12) Sebastián Fariña Petersen

La forma de pago

Respecto a la modalidad de pago, desde que inició la gestión del gobernador Rolando Figueroa se concretó un cambio. Antes se había implementado un cronograma en el que cada sector cobraba en una fecha distinta. Pero esto se modificó y ahora todos los estatales (personal de Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados y los agentes del Consejo Provincial de Educación) cobran el mismo día sus sueldos, que se depositan en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). También perciben sus haberes allí los jubilados, pensionados y retirados del ISSN, con el aumento correspondiente sin planilla complementaria.