Los estudiantes del Instituto Vaca Muerta reciben su boleto estudiantil para viajar gratis a cursar

La Municipalidad amplió el beneficio para los estudiantes del nuevo centro educativo impulsado por empresas petroleras. Funciona en el Polo Tecnológico de Neuquén.

La entrega del Boleto Estudiantil Neuquino gratuito para universitarios y terciarios continúa su recorrido por las instituciones educativas y llegó esta semana al Instituto Vaca Muerta (IVM) , el centro de formación recientemente inaugurado y que funciona en el Polo Tecnológico .

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini , destacó que está previsto acompañar a lo largo de este año a 2.500 jóvenes que serán los primeros egresados de este centro de formación impulsado por la Fundación YPF y acompañado por las operadoras y empresas de la industria energética.

En su primer período de inscripción, el Instituto recibió las solicitudes de más de 17 mil estudiantes interesados. Sin embargo, por su capacidad limitada, sólo 2500 podrán cursar durante el primer de año de actividad, en distintas cohortes.

Contó que la entrega del beneficio comenzó el lunes y seguirá a lo largo de la semana en este lugar. “Lo hacemos desde las 18, que es el horario que llegan los estudiantes”, aclaró este martes por la mañana, y contó que solo en la primera jornada se hicieron 150 trámites.

Instituto Vocacional Vaca Muerta - polo Tecnologico (3) Claudio Espinoza

Empresas y Municipio, unidos por un centro de formación

"El Instituto Vaca Muerta funciona en el Polo Tecnológico, un edificio construido por la Municipalidad y que el intendente Mariano Gaido tomó la decisión de destinarlo a este espacio de formación para jóvenes neuquinos y neuquinas y pensado para dar respuesta a la demanda laboral que la industria hidrocarburífera tendrá en los próximos años en la región”, resumió la funcionaria al destacar la importancia de la fusión entre el sector público y privado para el desarrollo de las ciudad y su población.

“Todo esto es una oportunidad, para que quienes se formen aquí sean parte del desarrollo de Vaca Muerta", afirmó la funcionaria, y destacó que el Boleto gratuito llegó para acompañar ese proceso. "Cuando hablamos de un servicio de excelencia, lo vinculamos directamente a la formación", reflexionó.

SFP Inauguracion Polo tecnologico (30) Sebastián Fariña Petersen

La funcionaria también contextualizó la medida en las características propias de la ciudad: “Más del 60 por ciento de la población de Neuquén es joven y más del 40 por ciento está en etapa de formación. No hay mejor inversión que el boleto estudiantil neuquino para acompañar las oportunidades en la formación educativa”.

A su turno, Gustavo Livoreiro, director Instituto Vaca Muerta, agradeció a la Municipalidad de Neuquén por su apoyo permanente. “Estamos muy entusiasmados”, dijo en referencia a la inauguración del Instituto y lo que significa para el desarrollo de la provincia y Vaca Muerta. “El municipio que se ha portado excelente desde el día cero apoyándonos y acompañando. Estamos muy entusiasmados con 2500 egresados que vamos a tener este año”.

Por otro lado, la Municipalidad de Neuquén también proyectó que dos líneas del sistema COLE lleguen hasta el lugar, y en este punto el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, señaló que ya se encuentra operativa la línea 19, que conecta a los estudiantes con el instituto.

Además, anunció que este miércoles a se presentará oficialmente la línea 31, que incorporará seis unidades, con frecuencia cada 30 minutos y cubrirá un recorrido que parte del sector Confluencia, desde Obrero Argentino y Los Álamos, recorriendo Linares, atravesando Doctor Ramón, luego Soldi y Eslovenia. "El sector Confluencia tiene mucho crecimiento, hay barrios nuevos, y hay muchos jóvenes que vienen al instituto de ese sector", explicó Pasqualini.

SFP Inauguracion Polo tecnologico (19) Sebastián Fariña Petersen

En cuanto al boleto estudiantil general dijo que ya superaron los 42 mil beneficiarios, la funcionaria informó que las inscripciones para universitarios e institutos terciarios continúan abiertas durante todo abril. “El año pasado el total de beneficiarios fue de 49 mil, y este año se espera superar los 50 mil”.

Por otro lado, en lo que respecta a la entrega de kits escolares, se alcanzó las 37 mil unidades distribuidas, y adelantó que la semana próxima, además, se realizará una entrega especial en la EPEA Nº 2 de Plottier para alumnos neuquinos que asisten a esa institución.

Una nueva línea de COLE para el Polo Tecnológico

A partir de la incorporación de 36 nuevas unidades, el sistema de transporte público COLE de Neuquén sumará otra línea de colectivos para unir una zona en pleno crecimiento. La línea 31 conectará el mirador de la calle Obrero Argentino, sobre el río Limay, con el Polo Tecnológico, para permitir un acceso más ágil a los estudiantes que van a cursar en el Instituto Vaca Muerta. Este viernes se conoció el detalle de las paradas.

La Municipalidad de Neuquén difundió un mapa detallado del recorrido que tendrá la línea 31, que empezará a funcionar a partir de la incorporación de los 36 nuevos coches al sistema COLE. Según explicaron las autoridades durante la presentación de las unidades 0km, algunos colectivos se destinarán a este nuevo recorrido y otros se utilizarán para reforzar los trayectos existentes y para ampliar la línea 10, que abarcará más cuadras.

Gaido y Figueroa presentaron nuevas unidades de colectivos (33).jpg

La línea 31 tendrá una de sus cabeceras en el cruce de Crucero General Belgrano y Eslovenia, en la zona del Distrito 5, en la meseta neuquina. Continuará por Soldi, Atahualpa Yupanqui, Abraham y luego tomará el corredor Dr. Ramón - Leloir. Continuará luego por el corredor Illia - Linares para doblar en Boerr y llegar hasta Obrero Argentino y Los Álamos, justo donde se encuentra el mirador a orillas del río Limay, en el Paseo Costero Limay.

El servicio hará luego el servicio inverso, por el mismo camino, para conectar la zona costera, en el barrio Confluencia, con el Polo Tecnológico y los distritos de la meseta, donde se desarrollan los nuevos barrios del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).