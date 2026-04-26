Vaca Muerta concentra el crecimiento del empleo privado nacional en Neuquén y Río Negro: qué dice el último informe

La Fundación Mediterránea destacó solo tres jurisdicciones con crecimiento entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025.

El empleo privado registrado en la Argentina mostró una caída promedio del 2,7% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, según un informe del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea. En ese contexto, Neuquén y Río Negro son dos de las tres excepciones dentro de un plano laboral en caída a nivel país.

El trabajo, elaborado por el economista Jorge Day, señaló que el escenario actual combina “una economía en ajuste con oportunidades muy focalizadas”. Según el análisis, el desempeño laboral no responde a una expansión generalizada, sino a dinámicas sectoriales específicas, en general vinculadas a actividades exportadoras o con ventajas comparativas claras.

En ese marco, solo tres de las 24 jurisdicciones del país registraron expansión del empleo privado formal: Neuquén, Tucumán y Río Negro . El dato contrasta con una mayoría de provincias que mostró caídas de distinta magnitud, especialmente aquellas más dependientes de la obra pública, las transferencias nacionales o actividades con menor dinamismo exportador.

Neuquén, de la mano de Vaca Muerta

El informe del IERAL identificó a Neuquén como el caso más representativo de un impacto positivo sobre el empleo privado. La explicación central está vinculada con el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, que no solo sostiene puestos de trabajo en la actividad energética, sino que también genera movimiento en otros rubros asociados.

Según el reporte, “cabría esperar que las regiones con sectores dinámicos generen un efecto derrame no solo en las actividades líderes, sino también en el resto”. En ese punto, el estudio marcó que Neuquén es uno de los pocos casos donde ese fenómeno se verifica a nivel agregado, aunque aclaró que en el resto del país predomina la caída del empleo y una fuerte heterogeneidad entre provincias y sectores.

empleo privado

La provincia se diferencia, además, de otros distritos petroleros tradicionales. Mientras Neuquén se apoya en el crecimiento del no convencional, el informe mencionó un pronunciado declino en provincias como Chubut y Santa Cruz, donde tiene mayor peso la extracción convencional y el empleo perdió dinamismo.

Ese contraste muestra una diferencia estructural dentro de la propia Patagonia. La expansión neuquina está asociada a nuevas inversiones, mayor actividad operativa y cadenas de servicios vinculadas al shale. En cambio, otras provincias productoras enfrentan una dinámica menos favorable por la madurez de sus yacimientos y una menor capacidad de arrastre sobre el empleo privado.

Río Negro también con saldo positivo

Río Negro también fue incluida por el IERAL entre las tres jurisdicciones con expansión del empleo privado registrado, aunque con un desempeño más moderado que Neuquén. En el caso rionegrino, el informe vinculó parte de la mejora con actividades industriales y con una estructura productiva que logró sostener empleo en un contexto general adverso.

La comparación entre Neuquén y Río Negro muestra dos trayectorias distintas dentro de una misma región. Neuquén aparece directamente vinculada al ciclo expansivo de Vaca Muerta. Río Negro, en cambio, combina actividades industriales, construcción, servicios y expectativas asociadas a proyectos energéticos e infraestructura, aunque con un impacto laboral todavía más acotado.

La construcción, el sector más afectado por el ajuste

El informe del IERAL señaló a la construcción como el sector más golpeado por el cambio de ciclo económico. La caída de la obra pública y la menor disponibilidad de fondos nacionales impactaron de manera directa en las provincias con mayor dependencia de ese tipo de inversión.

construccion neuquen (6)

Para la Fundación Mediterránea, la construcción funciona como un “termómetro adelantado” del ciclo económico. Su contracción refleja el ajuste en curso, pero también podría convertirse en uno de los primeros sectores en recuperarse si cambian las condiciones macroeconómicas o fiscales.

El análisis sectorial también mostró que la caída del empleo privado formal alcanzó tanto a rubros productores de bienes como a servicios. En los sectores productores de bienes, las excepciones aparecen asociadas a ventajas comparativas específicas, como la energía en Neuquén, la minería en San Juan y el agro en algunas provincias del norte y la región pampeana.

En servicios, el panorama fue más heterogéneo. El empleo comercial creció en cerca de la mitad de las provincias y cayó en la otra mitad. En el resto de los servicios predominó la contracción, aunque el informe marcó excepciones puntuales, entre ellas Neuquén, donde el crecimiento económico logró trasladarse a varios rubros.

El "efecto derrame"

Uno de los puntos centrales del informe es que el crecimiento de los sectores dinámicos no se convierte automáticamente en empleo generalizado. El IERAL planteó que el “efecto derrame” depende de los encadenamientos productivos, la estructura económica de cada provincia y el contexto macroeconómico.

En otras palabras, la presencia de una actividad exportadora de alto dinamismo puede mejorar los indicadores laborales, pero ese impacto será mayor si existen empresas proveedoras, servicios asociados, infraestructura, capacitación laboral y condiciones que permitan ampliar la base productiva.

Neuquén aparece, en ese sentido, como una excepción positiva dentro del escenario nacional. Sin embargo, el propio enfoque del informe evita presentar ese desempeño como una regla general. La provincia crece en empleo privado porque cuenta con una actividad tractora en expansión y con un entramado de servicios vinculado a Vaca Muerta, pero ese modelo no se replica de manera inmediata en el resto del país.

Qué es la Fundación Mediterránea

La Fundación Mediterránea es una asociación civil sin fines de lucro creada en Córdoba el 6 de julio de 1977 por iniciativa de empresarios de esa provincia. Su objetivo institucional está vinculado con la investigación y el análisis económico, con foco en la Argentina y América Latina.

Su principal centro de estudios es el IERAL, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. A través de ese equipo técnico, la entidad produce informes sobre coyuntura económica, empleo, actividad productiva, federalismo fiscal, competitividad y políticas públicas.

La propia Fundación Mediterránea define su tarea como un aporte al análisis económico desde un enfoque apartidario y orientado al diseño de políticas públicas. En este caso, el informe sobre empleo provincial aporta una lectura sobre la evolución del trabajo privado registrado en la Argentina y permite observar la diferencia entre las provincias con sectores exportadores dinámicos y aquellas más expuestas al ajuste de la obra pública o del mercado interno.