La UNCo regresa a sus raíces petroleras con una nueva carrera técnica de rápida salida laboral

La casa de estudios lanzará una tecnicatura de dos años y medio. Los detalles del plan de estudios y cómo inscribirse.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) trabaja en la puesta en marcha de una nueva carrera ligada a Vaca Muerta . Ante la fuerte demanda de personal calificado para la industria del oil and gas, la casa de altos estudios lanzará una Tecnicatura en Operación de Yacimientos No Convencionales en Placa Huincul con el objetivo de que los graduados puedan insertarse con rapidez en las petroleras de la zona.

Ana María Basset, decana de la Facultad de Ingeniería de la UNCo, explicó que se trata de una carrera de ciclo corto, que tiene una duración total de dos años y medio, pero que se diseñó con un plan de estudios más integral y no como un título intermedio para ingenieros.

"Entendemos que como facultad de ingeniería teníamos la obligación de obtener algún tipo de oferta", dijo en relación a la necesidad de la casa de altos estudios de adaptarse a las demandas del mercado laboral de la zona pero sin resignar la excelencia académica.

De este modo, la carrera busca dar respuesta a una demanda concreta de profesionales especializados que requiere Vaca Muerta y también brindar una alternativa de salida laboral veloz para los jóvenes de la zona. Mientras se multiplican las ofertas de este tipo en el sector privado, la UNCo buscó alianzas para generar estas alternativas de formación gratuitas en un contexto de crisis presupuestaria para las universidades.

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Volver a los orígenes en Plaza Huincul

Pese a que la Facultad de Ingeniería tiene su campus en la sede central de la UNCo, en Neuquén capital, esta tecnicatura se dictará en Plaza Huincul, una localidad que tiene una fuerte impronta petrolera y una ligazón especial con la institución.

La Facultad de Ingeniería inició sus actividades hace más de sesenta años en el suelo de Cutral Co y Plaza Huincul ya que esa zona alberga el pozo número uno; es decir, el sitio del primer descubrimiento de petróleo en territorio neuquino, en 1918. Para la decana, regresar a dar clases a la comarca representa una reparación histórica. "Es como volver al origen de alguna manera", afirmó.

Para Basset, Plaza Huincul es "un lugar que que tiene muchísimas ventajas porque también podemos encontrar docentes, las escuelas industriales que tienen ahí tienen buena muy buena calidad".

SFP Plaza Huincul (37).JPG Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, la universidad tiene previsto aprobar formalmente la carrera en la próxima reunión del Consejo Superior, prevista para el 10 de junio. "Una vez hecha la aprobación de la carrera y firmado el convenio, la carrera va a estar financiada por el Municipio de Plaza Huincul, porque nosotros no tenemos capacidad financiera", aclaró.

Ante un panorama de grave crisis presupuestaria por la falta de actualización de los fondos nacionales, la colaboración con gobiernos locales se convirtió en una herramienta necesaria para la expansión educativa en la zona.

Basset explicó que el municipio de Plaza Huincul asume la responsabilidad de financiar la totalidad del dictado de la carrera en su localidad. Por su parte, la universidad aporta el prestigio del diseño académico, el seguimiento pedagógico y el cuerpo docente especializado para el dictado de las asignaturas.

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"Estos convenios que uno hace con municipios porque no se puede quedar parado, es decir, uno no puede dejar que el contexto le gane", afirmó la decana.

Cómo será la nueva carrera

A diferencia del resto de los planes de estudios de las ingenierías, los futuros técnicos tendrán una estructura didáctica pensada desde cero para graduarse con un perfil técnico definido y claro.

"Es preferible diseñar una tecnicatura con objetivos de tecnicatura a lo que yo llamo a ser un ingeniero a medias", señaló Basset. Agregó que el objetivo es formar graduados que dominen las particularidades de la extracción no convencional y el uso de las nuevas tecnologías.

El plan de estudios no solo aborda los aspectos técnicos de la operación en campo, sino que integra una visión responsable sobre el entorno. La decana explicó que el mercado actual exige trabajadores con un alto grado de conciencia ecológica y un compromiso estricto con la protección del medio ambiente.

angostura sur yacimiento barrosa

Basse recordó que el registro de los postulantes está bajo la coordinación del municipio de Plaza Huincul. Por el momento, sólo se puede realizar una preinscripción a la espera de la resolución administrativa final de la universidad.

La facultad ya implementa talleres para los aspirantes con el fin de nivelar los conocimientos y reducir la brecha con la escuela secundaria. Así, buscan que los jóvenes no se frustren durante el ingreso a una carrera de perfil técnico.

La meta de la institución es evitar el desgranamiento de la matrícula y mantener un grupo de estudiantes que permita un seguimiento personalizado, con el fin de que se gradúen en el plazo previsto, de dos años y medio. "La idea es sacar un técnico que se pueda empezar a trabajar lo más rápido que se pueda", concluyó la decana.