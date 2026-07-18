Figueroa anunció nuevas obras sobre la Autovía Norte y destacó el avance de la Avenida Mosconi

El gobernador hizo el anunció durante su recorrida en la obra de la Mosconi. Gaido adelantó que el acceso desde Río Negro estará listo antes de lo previsto.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido , recorrieron este jueves los avances de la obra de transformación de la Avenida Mosconi . Durante la visita, el mandatario provincial confirmó nuevas intervenciones sobre la Ruta 22 y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para mejorar la conectividad de la capital.

"Es un avance muy grande. Una gran obra que ha encarado la municipalidad de Neuquén. Mariano -Gaido- ha asumido un desafío de poder transformar esta gran avenida, y creo que el acceso hacia Río Negro va a mejorar muchísimo", expresó Figueroa.

En ese contexto, el gobernador anunció que la Provincia avanzará con un conjunto de obras viales sobre la Ruta 22 (Autovía Norte) , que incluirán nuevos puentes y mejoras en distintos sectores estratégicos de la ciudad.

"También creo que el abordaje integral que estamos haciendo a la capital es importante, que lo estamos haciendo en conjunto. Nosotros en la Ruta 22 vamos a comenzar a hacer distintos puentes: en Casimiro Gómez, en Los Paraísos, vamos a complementar los rulos en el Cañón de las Cabras, vamos a duplicar también la ruta hasta el tercer puente", enumeró Figueroa y agregó: "Creo que son obras de infraestructura muy importantes que las debemos realizar, y van a ver permanentemente todo un Neuquén en obra".

El mandatario reconoció que este tipo de intervenciones generan complicaciones mientras se ejecutan, aunque sostuvo que el beneficio será significativo una vez finalizadas.

"Seguramente, cuando uno realiza una obra, ocasiona determinados inconvenientes, como sucede en el hogar de cada uno de nosotros cuando queremos ampliar una habitación o alguna parte del inmueble, pero lo importante es qué viene después", subrayó.

La obra de la avenida Mosconi

Por su parte, Gaido destacó la importancia de la transformación de la Avenida Mosconi, una de las principales vías de ingreso a la ciudad desde Río Negro.

"Es una obra fundamental, de las más importantes que tiene la ciudad de Neuquén, que tiene que ver con el ingreso a la ciudad desde nuestra hermana provincia de Río Negro", afirmó.

El intendente indicó que se trata de "Una obra que supera los 30 mil millones de pesos con fondos neuquinos, de la Provincia y de la ciudad, juntos trabajando una obra emblemática, de las más importantes a nivel municipal del país", señaló.

El intendente anunció que la obra de reordenamiento vial sobre la Avenida Mosconi, en el acceso a la ciudad de Neuquén desde Cipolletti, finalizará este año, mucho antes de lo que estaba previsto.

Originalmente la conclusión de la obra estaba definida para mayo de 2027 pero “tomamos la decisión de acelerar los trabajos y vamos a estar inaugurando entre diciembre y enero”, afirmó Gaido durante una recorrida que compartió con el gobernador Rolando Figueroa.

La intervención demanda una inversión superior a los 30.000 millones de pesos, “son fondos de la provincia y de la ciudad trabajando en una obra emblemática, de las más importantes a nivel municipal del país, pero además con empresas neuquinas, trabajadores neuquinos”, apuntó el intendente.