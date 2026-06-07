Cuántos neuquinos consiguieron empleo formal por el programa que creó Figueroa para el boom de Vaca Muerta

Los números de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revelan el verdadero impacto de Emplea Neuquén desde su lanzamiento en 2024.

No es una promesa ni una proyección. Es un número que el Gobierno provincial decidió poner sobre la mesa para medir el alcance de Emplea Neuquén , el programa de inserción laboral que el gobernador Rolando Figueroa impulsó desde 2024 y que hoy acumula datos suficientes para trazar un primer balance de impacto real.

Según información elaborada en base a registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , de las 32.415 personas que completaron su legajo dentro del programa desde su puesta en marcha, 11.792 lograron acceder a un empleo formal. La proporción es muy llamativa e indica que uno de cada tres inscriptos consiguió trabajo a través del sistema.

El empleo en Vaca Muerta es un boom más allá de cualquier perspectiva.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, fue quien difundió los datos y los encuadró en términos de política pública.

Empleo formal: qué dijo el ministro Lucas Castelli

“Cuando hablamos de empleo genuino hablamos de transformar realidades concretas. Hoy los números muestran que miles de neuquinos pudieron acceder a oportunidades laborales reales gracias a una herramienta pensada no solamente para conectar personas con oportunidades, sino también para acompañarlas, capacitarlas y prepararlas para insertarse en el mundo laboral”, señaló el funcionario.

Pero los datos no se agotan en el número de ingresos al empleo, sino en otras estadísticas a tener en cuenta.

Del total de personas insertadas laboralmente, 7.039 continúan activas en el mercado de trabajo aunque hayan cambiado de empleador a lo largo del tiempo, lo que indica movilidad laboral dentro del sistema formal. Otros 3.907, en cambio, sostuvieron el mismo puesto desde su incorporación, consolidando trayectorias estables en una misma empresa.

Para el ministerio, esa segunda cifra es altamente positiva, más allá de los contextos y las perspectivas. La permanencia en el empleo es, según la cartera laboral, el indicador más difícil de lograr y el que mejor refleja la calidad del proceso de intermediación.

El programa trabaja con lo que denominan “perfilamiento técnico”: un mecanismo que busca cruzar las características y competencias de cada persona inscripta con las necesidades reales de las empresas que participan del sistema, apuntando a generar coincidencias más precisas que las que ofrece la búsqueda laboral tradicional.

Precisamente ahí reside una de las diferencias que el Gobierno provincial quiere subrayar respecto de otros modelos de intermediación.

Emplea-Neuquen castelli.jpeg El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia de Neuquén, Lucas Castelli.

A diferencia de las plataformas donde el proceso se reduce a cargar un currículum y esperar, Emplea Neuquén ofrece un esquema que combina orientación personalizada, formación profesional, intermediación activa con el sector privado y seguimiento posterior a la inserción. El objetivo declarado no es solo conseguir el primer empleo, sino sostenerlo.

Castelli también situó el programa dentro de una narrativa política más amplia, vinculándolo directamente a la visión del gobernador Figueroa.

Una decisión política del modelo neuquino

“Fue clara la decisión de nuestro gobernador de crear Emplea Neuquén como una política pública orientada al desarrollo. Hoy vemos que no solamente genera inserción laboral, sino que fortalece un modelo neuquino que apuesta al crecimiento, al trabajo, a la capacitación y al desarrollo sostenible de nuestra provincia”, afirmó el ministro.

El programa se posiciona como una de las apuestas más visibles de la gestión Figueroa en materia social y laboral, en un contexto provincial marcado por la expansión de Vaca Muerta y la tensión entre el dinamismo del sector hidrocarburífero y las dificultades de inserción que enfrentan amplios sectores de la población neuquina alejados de ese circuito económico.