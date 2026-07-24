El innovador profesorado para profesionales que enseñan en escuelas técnicas

La propuesta, impulsada por el CPE, tiene una duración de tres años, modalidad híbrida y cursada intensiva destinada a docentes en ejercicio de EPET y EPEA.

Un nuevo profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional (PETP) en concurrencia con el título de base, abre la matriculación el lunes 27 de julio. La propuesta es impulsada desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) a través de las direcciones de Educación Superior y de Educación Técnico Profesional (ETP).

La carrera dura tres años y propone una cursada presencial intensiva cada 15 días. La preinscripción está abierta hasta el lunes 10 de agosto por medio del enlace https://forms.gle/c5RphiuUQTqmyAWP6 . En tanto que el inicio de clases se fijó para el 4 de septiembre.

Esta formación gratuita -creada por Resolución Nº 1277/2026 del CPE- surge como una decisión política e institucional orientada a fortalecer la ‘doble profesionalidad’ del docente técnico que cuenta con un vasto saber experto de base, y cuya formación pedagógico-didáctica requiere consolidarse para afrontar la complejidad de los entornos formativos y las transformaciones que la nueva escuela Secundaria neuquina atraviesa en la implementación del Diseño Curricular.

En consecuencia, el PETP está destinado exclusivamente a docentes y directivos que se desempeñan actualmente en EPET y EPEA de la provincia y que no cuentan con título docente, aunque sí es condición tener título técnico de nivel Secundario, Superior o Universitario afín a las especialidades de la ETP, y desempeñarse en los espacios formativos del campo científico-tecnológico, técnico específico o de la práctica profesional en estas instituciones.

Los docentes son de los centros de formación y de las escuelas técnicas agropecuarias.

El nuevo profesorado, que otorgará carácter docente a la titulación en concurrencia con la formación de base, cuenta con cupos limitados por lo que luego de la preinscripción el equipo a cargo del PETP elaborará el listado por orden de mérito a partir de la antigüedad que tengan las y los inscriptos en la educación técnica provincial.

La cursada será virtual y presencial, en tanto que las prácticas serán íntegramente presenciales, por lo que para garantizar una amplia cobertura territorial se definieron tres sedes: Añelo, Plaza Huincul y San Martín de los Andes.

Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse con el equipo de coordinación del PETP al correo electrónico: [email protected].

Acerca de la propuesta

El plan de estudios tiene una duración de tres años y una carga total de 1.792 horas reloj. Contempla un régimen de cursada quincenal intensiva, con clases presenciales los viernes de 18 a 22.30, y los sábados de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 17.30; además de actividades semanales con modalidad virtual asincrónica.

Los cuatro pilares curriculares sobre los que se construye el trayecto están en línea con el entramado socioproductivo neuquino: el primero refiere al enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTS y A), orientado a que la enseñanza del saber técnico se haga en estrecha relación con su impacto social, ambiental y territorial. La matriz energética regional, el desarrollo de Vaca Muerta y la transición energética serán ejes centrales.

El segundo aborda los Trayectos de Actualización Técnica (TAT) que aplica el sistema de certificación por créditos mediante la presentación de portafolios de evidencias. Esta modalidad de acreditación permite reconocer la formación continua de las y los técnicos, y valida sus saberes socioproductivos.

El tercer pilar está en relación con el Trabajo en Pareja Pedagógica e Interdisciplina, dado que el diseño actual propone superar la fragmentación disciplinar. Para ello, las clases articularán parejas pedagógicas enseñando en co-docencia. Por último, la Formación Situada en territorio: por lo que la Práctica Profesional Docente será íntegramente presencial en las escuelas técnicas y agropecuarias involucradas.

En términos generales la propuesta se orienta a la reflexión sistemática sobre las propias prácticas docentes cotidianas en el aula y el taller, para perfeccionar los modos en los que el conocimiento disciplinar es pensado, organizado y puesto a disposición del estudiantado teniendo en cuenta la realidad de la educación técnica neuquina.