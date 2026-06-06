Vaca Muerta: Neuquén e YPF firman un acuerdo estratégico para potenciar el Proyecto GNL

Lo suscribieron Rolando Figueroa y Horacio Marín. La Provincia otorgará beneficios fiscales y un esquema especial de regalías sobre el metano.

La provincia del Neuquén y la empresa YPF firmaron un acuerdo estratégico destinado a mejorar la competitividad del proyecto de gas natural licuado (GNL) , en una apuesta de largo plazo para posicionar a la Argentina como exportador global de energía a partir del aporte fundamental de Vaca Muerta .

El convenio fue rubricado por el gobernador Rolando Figueroa y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín . Establece un régimen especial de incentivos para viabilizar el desarrollo del proyecto de GNL asociado a áreas no convencionales de Vaca Muerta .

“Avanzamos muchísimo. Los equipos técnicos vienen trabajando desde hace ocho meses y vamos a enviar el acuerdo a la Legislatura para su aprobación”, destacó el gobernador.

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Figueroa consideró que es necesario que el GNL argentino sea competitivo en el mundo. “Si no logramos precios competitivos, no habrá inversiones ni mercado para exportar”, aseguró.

Competitividad para las empresas

Dijo que por ese motivo se trabajó sobre un esquema que permita competitividad para las empresas y garantías para la provincia, “estableciendo pisos y techos vinculados al precio sobre el que se pagan las regalías”.

“Todo está condicionado a la firma definitiva del proyecto de inversión entre YPF y los socios internacionales. Una vez firmado, se activarán las condiciones del acuerdo”, explicó el mandatario neuquino y remarcó que “es un paso histórico para Neuquén, porque garantiza inversiones y consolida una nueva etapa de desarrollo vinculada al GNL”.

Alcances del acuerdo

En los fundamentos del acuerdo, se destaca que YPF trabaja en un proyecto GNL de clase mundial, que incluye un esquema de aceleración del desarrollo a mayor escala, intensidad de inversión y horizonte productivo de las concesiones no convencionales, con capacidad de generar un incremento sustancial del nivel de actividad y explotación de los recursos hidrocarburíferos provinciales, mayores volúmenes de producción, expansión de infraestructura, gasoducto de transporte y un impacto económico positivo en el mediano y largo plazo.

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También se indica que el contexto de alta competencia internacional y las desventajas logísticas de la Argentina hacen necesario establecer condiciones especiales que otorguen previsibilidad y competitividad al proyecto. Se remarca que la magnitud de las inversiones requiere garantías de estabilidad y mecanismos compatibles con estándares internacionales de financiamiento.

El convenio alcanza a las concesiones Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y el lote Las Tacanas, sobre las cuales YPF solicitó la conformación de cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos (CENCH): Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte.

Según el texto del acuerdo, la Provincia ya evaluó técnicamente los proyectos y consideró que resultan adecuados para maximizar la renta hidrocarburífera y promover el desarrollo económico provincial.

Esquema de inversiones

La iniciativa contempla un esquema de aceleración de inversiones y producción vinculado directamente al futuro desarrollo exportador de GNL. En ese marco, YPF deberá notificar en un plazo máximo de 24 meses la decisión final de inversión y la obtención del financiamiento internacional necesario para el proyecto.

En el acuerdo, YPF asumió un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares, monto que podrá ejecutarse mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos definidos con el gobierno provincial. El acuerdo señala que esas inversiones deberán traducirse en mejoras concretas para las comunidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, fortaleciendo infraestructura, servicios y condiciones de vida.

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Además, la Provincia acordó otorgar estabilidad fiscal por un plazo de hasta 30 años posteriores a la puesta en marcha de cada etapa del proyecto, siempre que mantenga su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto de GNL tendrá capacidad para generar un incremento sustancial de la actividad económica, mayores volúmenes de producción de gas, expansión de infraestructura dedicada y la construcción de un gasoducto específico para abastecer el complejo exportador.

La entrada en vigencia del acuerdo dependerá ahora de la aprobación de los decretos provinciales correspondientes, la ratificación de la Legislatura neuquina y la confirmación formal de la inversión y financiamiento del proyecto GNL.